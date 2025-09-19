Así será la XI edición del certamen 'Alcalá Gastronómica': fechas y restaurantes que participarán

Alcalá de Henares volverá a ser, por momentos, el epicentro de la alta cocina. Todo ello gracias a la celebración de la XI edición del prestigioso certamen Alcalá Gastronómica, que es organizado por la Concejalía de Turismo y en el que participarán 16 establecimientos.

Este programa fue presentado en la tarde del pasado jueves por la Escuela de Hostelería y asistió Isabel Maldonado, teniente de alcaldesa y concejala de Turismo.

'Alcalá Gastronómica': fechas, restaurantes participantes y premios

La gala se celebrará el próximo 30 de septiembre, fecha en la que se conocerá al ganador. A ella, llegarán 10 finalistas (de 16 participantes) y se entregarán premios a tres ganadores. Todo ello se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Todos los restaurantes que participarán son: Nino, Eximio, Plademunt Restaurante Imaginario, Laventae - Hotel PCM Forum Alcalá, Ki-Jote Fusión Mediterránea, Terranostra, Hostería del Estudiante Parador de Alcalá, Parador de Alcalá - Restaurante Santo Tomás, Mesa 12, Hotel Encin Golf, Magistral Gastrotaberna, Fino, Casino Alcalá, Taberna 7, Abrasador Casa Benito y Santissimo Gastro & Drinks.

Ruiz Maldonado ha destacado que Alcalá se está convirtiendo cada vez más en un referente en el turismo gastronómico y ha agradecido el trabajo de la asociación de Alcalá Gastronómica que preside José Valdearcos, así como el de la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá, todo un referente en la región y dirigida por Miguel Ángel del Corral, ambos presentes en el evento.

Además, del 24 al 26 de septiembre, los alcalaínos y los visitantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía que ofrece Alcalá de Henares en los restaurantes participantes en el XI certamen Alcalá Gastronómica, en la que "los restaurantes y cocineros de la ciudad han apostado por la creatividad y el conocimiento como fuentes de inspiración, para proponer un certamen intenso e imaginativo que pone de manifiesto uno de los principales elementos del desarrollo turístico de Alcalá de Henares, la gastronomía de calidad", ha explicado Ruiz Maldonado.

También, en la gala final del 30 de septiembre se hará entrega a Pepa Muñoz del Premio Cervantes Gastronómico, un galardón que busca reconocerle de forma honorífica su relevante personalidad dentro del amplio mundo de la gastronomía.