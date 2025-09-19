Cuatro detenidos, dos de ellos sicarios, por el asesinato de un feriante en El Chorrillo el pasado mes de enero

El pasado 13 de enero, el asesinato de Jesús dejó en shock a los vecinos de El Chorrillo de Alcalá de Henares.

El crimen ocurrió sobre las 8:30 de la mañana en las inmediaciones del Bar Moya. La víctima era muy conocida en el barrio, tenía 49 años y trabajaba como feriante.

Pese a que el homicidio ocurrió a primera hora, no hubo testigos ni ruidos. Solo el cuerpo tendido en un callejón tras recibir seis disparos mortales con un arma con silenciador.

La principal hipótesis apuntaba a un ajuste de cuentas y, ahora, ocho meses después, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, dos de ellos sicarios, por el asesinato.

Jesús, vecino de Alcalá de Henares, recibió seis disparos mortales a plena luz del día / EFE

Formaban parte de un grupo de delincuentes profesionales contratados para llevar a cabo el homicidio y ya han ingresado en prisión tanto el presunto autor de los disparos como el conductor del vehículo utilizado en la huida, que fue localizado a finales de febrero en una localidad cercana de la provincia de Guadalajara. Había sido sustraído en julio de 2024 en Madrid y le habían colocado placas dobladas para dificultar su posible identificación.

Tras cometer el hecho, abandonaron el vehículo para complicar la labor policial. Una vez realizada una inspección, se localizó en el interior del maletero un arma de fuego con un silenciador y un cargador.

Y después del correspondiente estudio y análisis, se pudo determinar que se trataba del arma utilizada para cometer el asesinato.

Detenidos en Majadahonda, Madrid y Valencia

El autor de los disparos fue localizado y arrestado el pasado día 21 de agosto en Majadahonda como presunto responsable de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas, mientras que el 19 de agosto fue detenido en Madrid otro varón como presunto responsable de un delito de homicidio.

Un día antes habían sido detenidos en la provincia de Valencia los otros dos integrantes de la banda que habían huido en el vehículo: en un caso, como presunto responsable de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, y como presunto responsable de un delito de encubrimiento, en otro.

El juez decretó el inmediato ingreso en prisión de dos de ellos y estableció medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional para los otros dos.