NUEVE CONCIERTOS EN UN MES

Camilo dice adiós a España con un último concierto en Alcalá de Henares (todavía quedan entradas)

Los Conciertos de la Muralla de la ciudad complutense llegarán a su fin este fin de semana tras casi un mes de actuaciones

Camilo actuará en la noche del viernes 19 en Alcalá de Henares

Juan Luis Martín

Alcalá de Henares se despide este fin de semana de los Conciertos de la Muralla. Y lo hará por todo lo alto: en la noche del viernes actuará el medellinense (de Medellín, Colombia) Camilo y el sábado 20 en la 'Muralla Urbana' harán lo propio Rels B, Camin, José Peibol, Batanero, JAVS y Alicia Herrero. Para aquellos despistados o que se hayan animado a última hora, ¡todavía quedan entradas para ambos eventos!

Camilo se despedirá de España tras un mes: su último "baile", en Alcalá de Henares

El artista de 31 años llegó a España a mediados de agosto y desde entonces no se ha bajado de los escenarios:

  • El 22 de agosto actuó en Gran Canaria.
  • El 23, en La Palma.
  • Actuó en Marbella el 29.
  • El 4 de septiembre en Albacete.
  • El día 6 se desplazó hacia el norte del país, hasta Oviedo.
  • El 9, Sevilla.
  • Valencia el 12 de septiembre. Y Almería el día siguiente.
  • Y tras ocho conciertos, finalizará su tour 2025 por España con su actuación en Alcalá de Henares.

Para sus mayores fanáticos o aquellos que se han despistado, todavía tienen la oportunidad de adquirir entradas para asistir a los Conciertos de la Muralla. Eso sí, ya no hay disponibilidad en grada. Las que quedan disponibles son:

  • En pista (50 euros).
  • Frontstage (zona más cercana al escenario), 100 euros.
  • También hay entradas disponibles en la zona VIP por 180 euros.

Las entradas se pueden adquirir online desde la página web y también en puntos físicos que se pueden consultar desde este enlace.

También hay entradas disponibles para los conciertos de la 'Muralla Urbana' del sábado, con precios inferiores a los de Camilo:

  • Para este evento todavía hay entradas en grada (55 euros).
  • En pista, 45 euros.
  • Frontstage desde 75 euros.
  • Y en zona VIP por 150 euros.

Se pueden adquirir desde la misma página web y con ello Alcalá de Henares pondrá fin a los Conciertos de la Muralla tras un mes en el que los alcalaínos han disfrutado de grandes artistas y su música.

