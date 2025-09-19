NUEVE CONCIERTOS EN UN MES
Camilo dice adiós a España con un último concierto en Alcalá de Henares (todavía quedan entradas)
Los Conciertos de la Muralla de la ciudad complutense llegarán a su fin este fin de semana tras casi un mes de actuaciones
Alcalá de Henares se despide este fin de semana de los Conciertos de la Muralla. Y lo hará por todo lo alto: en la noche del viernes actuará el medellinense (de Medellín, Colombia) Camilo y el sábado 20 en la 'Muralla Urbana' harán lo propio Rels B, Camin, José Peibol, Batanero, JAVS y Alicia Herrero. Para aquellos despistados o que se hayan animado a última hora, ¡todavía quedan entradas para ambos eventos!
Camilo se despedirá de España tras un mes: su último "baile", en Alcalá de Henares
El artista de 31 años llegó a España a mediados de agosto y desde entonces no se ha bajado de los escenarios:
- El 22 de agosto actuó en Gran Canaria.
- El 23, en La Palma.
- Actuó en Marbella el 29.
- El 4 de septiembre en Albacete.
- El día 6 se desplazó hacia el norte del país, hasta Oviedo.
- El 9, Sevilla.
- Valencia el 12 de septiembre. Y Almería el día siguiente.
- Y tras ocho conciertos, finalizará su tour 2025 por España con su actuación en Alcalá de Henares.
Para sus mayores fanáticos o aquellos que se han despistado, todavía tienen la oportunidad de adquirir entradas para asistir a los Conciertos de la Muralla. Eso sí, ya no hay disponibilidad en grada. Las que quedan disponibles son:
- En pista (50 euros).
- Frontstage (zona más cercana al escenario), 100 euros.
- También hay entradas disponibles en la zona VIP por 180 euros.
Las entradas se pueden adquirir online desde la página web y también en puntos físicos que se pueden consultar desde este enlace.
También hay entradas disponibles para los conciertos de la 'Muralla Urbana' del sábado, con precios inferiores a los de Camilo:
- Para este evento todavía hay entradas en grada (55 euros).
- En pista, 45 euros.
- Frontstage desde 75 euros.
- Y en zona VIP por 150 euros.
Se pueden adquirir desde la misma página web y con ello Alcalá de Henares pondrá fin a los Conciertos de la Muralla tras un mes en el que los alcalaínos han disfrutado de grandes artistas y su música.
