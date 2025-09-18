Ni Sabina ni Alejandro Sanz ni Aitana: esta es la artista española que se ha colado en la nominación a los Latin Grammy 2025

Alcalá de Henares sigue triunfando por el mundo. En cualquier rama, aunque en esta ocasión lo hace en el mundo de la música con una histórica nominación a los Latin Grammy 2025 en la sección de 'mejor álbum de música clásica del año'.

Sisters of the Moon, de Zaragoza para el mundo

La afortunada es Susana Gómez Vázquez, pianista alcalaína que ha sido nominada junto con su álbum Sisters of the Moon.

Este disco, que es el segundo en su catálogo musical, fue lanzado en septiembre de 2024 y se grabó en el Auditorio de Zaragoza. Y desde entonces no ha cesado el éxito para la artista de Alcalá de Henares.

Además de este último que supone un paso de gigante en su carrera al ser los grandes premios de la música latina, también fue nominada al mejor álbum instrumental del año por la Academia de la Música de España y al Preis der Deutschen Schallplattenkritik (premio de la crítica discográfica alemana).

Y este disco, que se puede adquirir desde su propia página web, está inspirado en los cuadros Sisters of the Moon (Hermanas de la Luna, traducido al castellano) de la pintora surrealista Leonora Carrington.

La idea del álbum gira en torno a la figura de las pléyades, también llamadas siete hermanas, que aparecen cada noche en el cielo, a donde según la mitología griega llegaron convertidas en palomas obteniendo así su libertad.

Susana Gómez, la artista que representará a Alcalá de Henares en los Latin Grammy 2025 / Mario Pazmino G.

Fecha de la gala de los Latin Grammy en la que Alcalá de Henares estará representada

Tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas (Estados Unidos). Y no estará sola, ni mucho menos. Le acompañarán otros grandes artistas españoles como Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Dani Martín Leiva o Aitana.

A su lado, tendrá grandes figuras internacionales como Bad Bunny o Karol G.

¿Con quién competirá la pianista alcalaína por ganar el prestigioso reconocimiento?

Sisters of the Moon competirá por el Latin Grammy con los paulistas de Radamés (Radamés); la también pianista compostelana Isabel Dobarro (Kaleidoscope); la joven violinista granadina María Dueñas (Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina); o la promesa de la guitarra clásica, el valenciano Ausiàs Parejo (Brouwer, Erena & Others).

Tras conocer su nominación, Susana ha explicado que se siente "superemocionada de que este álbum mío, tan personal, que da voz a compositoras que admiro, esté considerado y reconocido para estar en la final de los Latin Grammy que para mí son un sueño, entre tan grandes artistas".

Y toda Alcalá de Henares estará con la artista el 13 de noviembre, a pesar de los más de 9.000 kilómetros que separan a ambas ciudades. Aunque pase lo que pase, la ciudad complutense y sus vecinos ya están orgullosos de ella.