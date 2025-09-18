La alcalaína Rocío Arroyo debuta en el Mundial con un quinto puesto en su serie de 800 metros

Rocío Arroyo, una de las grandes promesas del atletismo español, ha hecho historia al debutar en el Mundial de Atletismo. La alcalaína participó en la segunda serie de las siete que había en esta primera eliminatoria de la prueba del 800 metros, logrando un meritorio quinto puesto y parando el crono en 2:01.34.

Aunque, desgraciadamente, no pudo meterse en semifinales porque tan solo se clasificaban las tres primeras de cada serie y los tres mejores tiempos. La atleta tuvo una gran competencia con rivales como la francesa Anais Bourgoin, la keniana Mary Moraa, la eslovaca Gabriela Gajanová y la suiza Verónica Vancardo.

Es la primera prueba de las dos para las que ha sido seleccionada con el combinado nacional, ya que también forma parte del relevo 4×400 metros.

Un año de ensueño

Pese a ello, Rocío da un paso más en su carrera y, con el debut en un Mundial absoluto, completa una temporada de ensueño: se proclamó subcampeona de Europa, batió el récord nacional de 800 metros en la categoría sub 23 y logró la tercera mejor marca en España de todos los tiempos.

Solamente la superan las legendarias Mayte Martínez, que en 2002 terminó con 1:57.62, y Maite Zúñiga, quien cuenta con el récord de España desde 1988 con 1:57.45.

Es estudiante de la UAH

Rocío cursa el grado en Estudios Ingleses en la UAH y forma parte del programa DEPORDES de Apoyo a Deportistas Destacados, que tiene como objetivo asesorar a deportistas de alto nivel y facilitar que puedan compaginar los entrenamientos y las competiciones con los estudios universitarios.

Asimismo, la atleta es canterana del Ajalkalá y pertenece al Unicaja Jaén. No obstante, sigue entrenando en las pistas de atletismo del Val.

Como afirmó a la CRónica el pasado mes de agosto, su plan favorito en Alcalá de Henares para desconectar es "tomarse algo en la Plaza Cervantes e ir al Centro Comercial Quadernillos para ver una película en el cine o jugar a los bolos".