El periodista Carlos Herrera recibirá el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras

Carlos Herrera recogerá el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras el próximo nueve de octubre. Se trata del quinto periodista reconocido con este galardón tras Eduardo Haro Tecglen, Rosa Montero, Iñaki Gabilondo y Ana Rosa Quintana.

Herrera atesora una trayectoria profesional de más de cuarenta años en el mundo de la radio, aunque también cuenta con una destacada carrera en televisión, ha firmado colaboraciones en prensa escrita y ha publicado libros.

Ha prestado sus servicios en todas las grandes cadenas de la radiodifusión española. Tras debutar en Radio Sevilla en 1977 y pasar por Radio Mataró, Radio Miramar de Barcelona o Radio Popular, comenzó a trabajar en la Cadena Ser a mediados de los 80, donde presentó ‘Coplas de mi Ser’.

Posteriormente pasó a la COPE para dirigir el segundo tramo del matinal ‘La mañana’ de Antonio Herrero entre 1992 y 1995.

En otoño de 2001 se vinculó a Onda Cero con el programa vespertino ‘Herrera y punto’, que a partir de septiembre de 2002 pasaría a llamarse ‘Herrera en la onda’. En septiembre de 2004 tomó el relevo de Luis del Olmo en las mañanas de la cadena y en 2015 regresó a la cadena COPE con ‘Herrera en COPE’.

En televisión pasó por TVE, Canal Sur y Antena 3, mientras que en prensa escrita fue colaborador de Diario 16 y de la revista Cambio 16. En la actualidad dispone de columnas en el diario ABC y en las revistas Diez minutos y XLSemanal. Es autor, además, de una docena de libros

¿Qué premios ha recibido Carlos Herrera?

Cinco Premios Ondas (1987, 1996, 2000, 2010 y 2019).

Doctor honoris causa por la Universidad de Elche (2024).

Doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid (2021).

Premio Mariano de Cavia (2015)

Cruz de Plata de La Guardia Civil (2012).

Premio Internacional COVITE del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (2007).

Tres premios Antena de Oro (1990, 1994 y 2005).

Medalla de Andalucía (2001).

Premio Club Internacional de Prensa (1999 y 2000).

Premio Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista del año (1999).

¿Por qué entrega el Ayuntamiento los Premios Ciudad de Alcalá?

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca este premio desde 1998 "con el propósito de contribuir al desarrollo cultural en todas sus manifestaciones y con el objetivo de hacer patente el reconocimiento de la sociedad alcalaína hacia quienes han consagrado su vida y el conjunto de su obra al enriquecimiento del patrimonio cultural común en sus diversas disciplinas y en su más amplio sentido, con aportaciones originales en cualquier género de las manifestaciones artísticas y literarias".