Alcalá se pone "firme" frente a las bandas juveniles: contará con una unidad especializada en la Policía Local

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acaba de aprobar la creación de una unidad especializada en bandas dentro de la Policía Local de Alcalá de Henares, tal y como adelantó la CRónica de Alcalá el pasado mes de marzo. Esta unidad tiene el objetivo de prevenir, identificar y actuar ante la presencia de grupos juveniles violentos y las actividades delictivas que estos generan.

"La seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales del bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, ha explicado la concejala Orlena de Miguel.

Alcalá de Henares necesitaba esta unidad "por su tamaño y complejidad urbana"

Además, ha explicado que “desde el Gobierno municipal consideramos que Alcalá de Henares, por su tamaño, su complejidad urbana y su ubicación en un entorno metropolitano, debe liderar este proceso. Es imprescindible dotar a la Policía Local de una unidad especializada, capaz de prevenir, detectar y actuar de forma rápida y eficaz ante este tipo de amenazas. Para ello, resulta igualmente esencial que los agentes que la integren reciban una formación específica y continua, basada en protocolos de inteligencia policial y en la experiencia acumulada por cuerpos especializados”.

La edil de Seguridad ha recordado que en los últimos años, Alcalá de Henares ha sido escenario de una preocupante sucesión de conflictos protagonizados por bandas juveniles violentas, algunas de ellas identificadas como estructuras organizadas. Por ejemplo, en agosto de 2022, un enfrentamiento entre bandas obligó a desalojar el recinto ferial ante más de 10.000 personas. En los años 2023 y 2024 se han sucedido incidentes como persecuciones a plena luz del día, en algunos casos con machetes, según han documentado los cuerpos policiales.

En este 2025 ya se han logrado resultados positivos

Y gracias al dispositivo de seguridad conjunto entre la Policía Local, la Policía Nacional y otros cuerpos en las pasadas Ferias y Fiestas, "se logró impedir el acceso al recinto festivo a más de 150 personas vinculadas con bandas juveniles violentas", ha explicado De Miguel.

En otras ciudades de España, como Zaragoza, Getafe o Vitoria, ya se ha iniciado el debate institucional sobre la necesidad de contar con unidades especializadas en los cuerpos de Policía Local para abordar esta problemática con mayor eficacia. Y ello demuestra de nuevo que la ciudad complutense es pionera en tener una unidad de este tipo.

Además, se solicitará la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Ministerio del Interior, con el fin de articular medidas conjuntas que refuercen el funcionamiento y la sostenibilidad de este servicio especializado.