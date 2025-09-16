Viaja en el tiempo con el Tren de Cervantes y conoce los secretos de la ciudad natal del escritor

El Tren de Cervantes volverá a circular este otoño desde Madrid hacia Alcalá de Henares. El 20 de septiembre comenzará la nueva temporada de esta iniciativa que cumple 28 años y se convierte en el producto turístico más longevo de la ciudad complutense. En las 27 anteriores han pasado más de 33.000 personas, 1.244 en la ultima de ellas.

Partiendo desde Atocha, el viaje de 35 minutos consiste en una animación teatralizada por un elenco de actores al que sigue una visita por la localidad alcalaína para disfrutar de su arquitectura, sus monumentos y su historia.

Todo ello permitirá a los viajeros adentrarse en el contexto histórico de uno de los personajes literarios más importantes de todos los tiempos: Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547. Aunque los asistentes también podrán conocer a otros personajes ligados al municipio como Isabel la Católica, Cristóbal Colón o el Cardenal Cisneros.

Estas son las novedades de esta edición

Este año, el Tren de Cervantes contará con nuevas paradas en el recorrido, estrenará elenco de actores y ofrecerá novedades como el pasaporte cervantino y la página web, que recoge datos de interés para el viajero, enlace de compra y encuestas de satisfacción de los clientes.

Esta experiencia inmersiva traslada a los visitantes al Siglo de Oro y los invita a quedarse en la ciudad, ya que el billete incluye una vuelta abierta con validez para todo el fin de semana.

La ruta recorre enclaves históricos de Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

¿Cuál es el recorrido?

El recorrido comienza con el recibimiento por parte de los actores a los viajeros a partir de las 10:15 junto a la oficina de Atención al Cliente en Atocha, quince minutos antes de la partida del tren. Durante el trayecto ferroviario, los personajes dedican el viaje a interactuar con los pasajeros. De hecho, una de las actrices reparte frutos secos garrapiñados y Cervantes propone un improvisado concurso de poesía.

Al terminar, los guías turísticos reciben a los participantes para visitar enclaves históricos como el Palacete de Laredo, la Capilla de las Santas Formas, el entorno de la Universidad de Alcalá o la parroquia de Santa María la Mayor.

La ruta por la ciudad incluirá una pausa de tiempo libre de dos a cuatro de la tarde, y el tren de regreso partirá de la estación de Alcalá de Henares a las 18:30. Excepcionalmente, los horarios y los itinerarios podrán verse modificados.

¿Cuánto cuesta el viaje?

El calendario de viajes de otoño incluye todos los sábados desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre.

El precio de este tren turístico es de 22 euros para los adultos y de 16 para los menores de 11 años. Para los menores de seis que no ocupen asiento, el trayecto será gratuito, con un máximo de un niño por cada billete de pago. No obstante deberán disponer del correspondiente ticket sin coste.