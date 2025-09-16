Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcalá de Henares celebra la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales: fecha y actividades

El evento, que tendrá lugar en el parque O’Donnell, ofrecerá una amplia variedad de actividades

Alcalá de Henares acoge este sábado la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales

Alcalá de Henares acoge este sábado la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales / Freepik

José Javier Viera

Alcalá de Henares acogerá este sábado la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales.

El evento, que tendrá lugar en el parque O’Donnell de 10:30 a 14:30, contará con múltiples actividades:

  • Pasarelas de animales en adopción del Centro Municipal de Protección Animal
  • Charlas educativas sobre protección y posesión responsable
  • Identificación de avifauna urbana
  • Taller de construcción de cajas nido
  • Zona infantil con juegos
  • Talleres o mesas informativas

La Feria, organizada por la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con el Centro Municipal de Protección Animal -CIMPA-, será gratuita y estará abierta a todo el público. Según el concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, promete "emocionar, educar y generar conciencia en un ambiente festivo, familiar y lleno de vida”.

Además, se contará con la participación de las asociaciones de protección animal de la ciudad, cuya labor diaria es esencial para cuidar y buscar hogares a cientos de animales en situación de abandono.

Cartel de la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales

Cartel de la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Regalos para los asistentes

Los asistentes podrán llevarse un obsequio (hasta agotar existencias) diseñado para compartir con sus mascotas, con ilustraciones entrañables y originales creadas por el dibujante complutense José Malagón.

Entre dichos obsequios se hará entrega de una botella reutilizable pensada para recordar la obligación de limpiar con agua las micciones de los perros en las vías y espacios públicos.

El registro de ADN da resultados

El ayuntamiento afirma que el evento será un espacio "para poner en valor las excelentes cifras alcanzadas con la implantación del registro de ADN canino, una iniciativa que ya está dando frutos en la mejora de la convivencia y la limpieza urbana".

Asimismo, el consistorio agradece la labor de la Policía Local y de las clínicas veterinarias adheridas, que han facilitado la implantación del sistema entre los propietarios de perros del municipio.

Igualmente, se contará con la presencia de ADN CANINO, que ofrecerá información y resolverá dudas sobre este innovador método de identificación y control de canes.

