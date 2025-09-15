Alcalá de Henares otorga el Premio Ciudad Patrimonio Mundial al Gobierno de Aragón

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha otorgado el Premio Ciudad de Alcalá “Ciudad Patrimonio Mundial” al Gobierno de Aragón como reconocimiento a "los esfuerzos por salvaguardar la restitución y la integridad de los bienes culturales en su lugar genuino, por su compromiso y sus desvelos dedicados a la recuperación y devolución de las valiosas pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca)".

Dichas pinturas murales, ubicadas en la Comarca de los Monegros, están consideradas como una de las grandes joyas del románico español por la autenticidad de su estilo y el valor excepcional de su factura.

No obstante, aunque se pintaron sobre los muros y arcos de su sala capitular, están colgadas en las paredes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) desde 1940. Cuatro años antes, en 1936, iniciada la Guerra Civil, fueron arrancadas y trasladadas a Barcelona tras un incendio.

¿Por qué se entrega el Premio Ciudad de Alcalá?

El galardón tiene como objetivo "potenciar las actividades y actuaciones encaminadas a la recuperación, rehabilitación, conservación, preservación, reconstrucción, puesta en valor, estudio y difusión del Patrimonio Mundial natural, cultural, material, inmaterial, tangible o intangible".

La “Capilla Sixtina del románico español”

Muchos especialistas consideran a las pinturas murales de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena como la “capilla Sixtina del románico español” al ser un caso único del arte medieval hispánico

Realizadas entre los años 1196 y 1208, muestran escenas iconográficas del Antiguo y Nuevo Testamento. La decoración es de carácter cortesano, con gusto por los detalles, la profusión y el fuerte sentido del color.

El Real Monasterio de Santa María de Sijena fue fundado en 1188 por voluntad de la reina doña Sancha de Castilla, esposa del rey de Aragón, Alfonso II el Casto. Se convirtió tanto en uno de los monasterios más ricos y bellos del reino aragonés, como en un importante centro de poder.

Entre sus muros acogió a un buen número de reinas, princesas e hijas de familias nobles del reino y la corona de Aragón. Además, sirvió de depósito de una parte del tesoro real y como archivo monástico entre los siglos XIII y XIV.

Asimismo, fue panteón real y actuó como lugar de enterramiento de reyes, reinas e infantas de Aragón.

En 1923 fue declarado Monumento Nacional por Real Orden de 28 de marzo de la Dirección General de Bellas Artes y su declaración como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón fue completada en abril de 2002.