Tras celebrar sus Ferias y Fiestas, Alcalá de Henares ya está preparada de nuevo para festejar. En esta ocasión, con sus Fiestas Patronales de la Virgen del Val. Y en la mañana de este 12 de septiembre, el ayuntamiento ha presentado la programación oficial de estas fiestas, que se celebrarán del 19 al 27 de septiembre.

La programación arrancará oficialmente el viernes 19 con el pregón a cargo del atleta Gerson Pozo en el Parque de la Juventud, donde también tendrán lugar actuaciones de diferentes escuelas de baile. Durante esa jornada también se celebrarán las Jornadas de Puertas Abiertas en el Cuartel de la Policía Local con pases a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

“Invitamos a todos los vecinos a participar en estas fiestas, que combinan tradición, cultura, deporte y que representan una de las celebraciones más queridas en nuestra ciudad en honor a la Patrona de Alcalá de Henares”, ha explicado Ruiz Maldonado, teniente de alcaldesa y presidenta del distrito V.

Esta es la programación de las Fiestas Patronales de la Virgen del Val, en Alcalá de Henares

Habrá actividades y diferentes eventos del viernes 19 al sábado 27 de septiembre, y aquí repasamos la programación día a día.

Viernes 19 de septiembre

16:00-17:00-18:00-19:00 h. Jornada de Puertas Abiertas Cuartel Policía Local. Aforo máximo en cada pase de 30 personas. Los menores de 14 años deberán venir acompañados de un adulto responsable, y los adultos deben portar su identificación (DNI, pasaporte o carnet de conducir). Inscripciones de lunes a viernes 9-14horas y 16-20horas. tfno: 689968772 o a través del email: policialocal.mediacionvecinal@ayto-alcaladehenares.es. Lugar: Cuartel de la Policía Local (Avda Glorieta Armada Española nº 1).

19:30-23:30 h. Actuaciones de Escuelas de Baile.

20:00 h. Pregón a cargo de D. Gerson Pozo Mexino con la asistencia de la Alcaldesa, Presidenta de la Junta Municipal de Distrito V, la y otras autoridades. Lugar: Parque de la Juventud.

Sábado 20 de septiembre

10:00-12:00 h. Comparsa de Gigantes y Cabezudos con charanga. Itinerario: Plaza Navarra, calle Pamplona, calle Alicante, Avda Lope de Figueroa, Parque de la Juventud y Avda Virgen del Val.

10:00-11:00-12:00 h. Jornada de Puertas Abiertas Cuartel Policía Local. Aforo máximo en cada pase de 30 personas. Los menores de 14 años deberán venir acompañados de un adulto responsable, y los adultos deben portar su identificación (DNI, pasaporte o carnet de conducir). Inscripciones de lunes a viernes 9-14horas y 16-20horas. Teléfono: 689968772 o a través del email: policialocal.mediacionvecinal@ayto-alcaladehenares.es. Lugar: Cuartel de la Policía Local (Avda Glorieta Armada Española nº 1).

10:00-12:00 h. Campeonato de Calva “Virgen del Val”. Asociación Deportiva de Calva Alcalá de Henares. Inscripción en las canchas de calva, antes de comenzar el campeonato. Lugar: campo de calva (c/ Cuenca nº 1)

10:30- 13:00 h. Ruta Ecofluvial. Concejalía de Medio ambiente. Plazas Limitadas. Punto de Encuentro: Casa de la Juventud. Inscripciones desde la página web.

10:30-13:30 h. Torneo de Ajedrez. Fiestas Virgen del Val 2025. Club Municipal de Ajedrez Alcalá: Plazas Limitadas. Inscripción antes de las 18:00 horas del 19/09/2025 indicando nombre completo, año de nacimiento y ELO FIDE (si se tiene) a: vestebanlopez@gmail.com. En caso de inscripciones el mismo día, si hay plazas, se apunta a 2ºronda. Lugar: Parque de la Juventud.

11:00-13:00 h. Exposición de Manualidades. Grupo Cultural El Val. Lugar: centro de mayores El Val (c/ Santander 12).

11:00 -14:00 h. Talleres de juegos infantiles. Lugar: Parque de la Juventud.

11:00-13:30 h. Actuación de las Casas regionales y Escuelas de Baile

13:30 h. Actuación musical Grupo “ConSon Flamenco”

13:30 h. Sangría y degustación de “Probadura Castellana” ofrecida por el Centro Castellano-Leonés. Gratuita por cortesía de la Junta de Distrito V.

18:00 h. Misa rezada oficiada por el Capellán Ilmo. Rvdo Luis Eduardo Morona Alguacil

19:00 h. Procesión de Ntra. Sra. del Val desde la Catedral-Magistral hasta su Ermita acompañada por la Agrupación Musical “Jesús de Medinaceli”.

22:00-24:00 h. Concierto del Grupo de Música “Formula Pop”.

24:00 h. Vigilia de la Adoración Nocturna en la Ermita del Val.

Los fuegos artificiales pusieron fin a las Ferias y Fiestas el pasado 1 de septiembre... pero Alcalá de Henares volverá a estar de fiesta con la Virgen del Val / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Domingo 21 de septiembre

06:00 h. Procesión del Rosario de la Aurora. Desde la Plaza de Cervantes hasta la Ermita del Val donde se celebrará misa rezada.

09:00-11:00 h. XXIV Legua Popular El Val. Club Atletismo Juventud A.J. Alkala. Recorrido: Avda Virgen del Val, calle Cuenca, calle Ávila, Camino de Afligidos, Calle Ceuta, Camino de los Santos, Calle Melilla, Camino de Afligidos, vereda del rio Henares y meta parte trasera Parque de la Juventud. Inscripciones desde la página web.

11:00 h. Entrega de trofeos en el Parque de la Juventud

10:00 h. Visita guiada gratuita: Alcalá y sus tres culturas. Duración aproximada: 2 horas. Recorrido guiado descubriendo los diferentes barrios donde convivían judíos, árabes y cristianos en la época medieval en la ciudad complutense. Punto de encuentro: Puerta Madrid (c/ Andres Saborit s/n). Nº total de participantes: 40. Itinerario: Puerta de Madrid, c/ Cardenal Cisneros, Plaza Santos Niños, Plaza Palacio y Bernardas, c/ Santiago, c/ Imagen, c/ Mayor y Plaza Cervantes. Imprescindible: Inscripción previa antes de las 14:00 horas del viernes 19 de septiembre en la Junta de Distrito V presencialmente (c/ Cuenca nº 1) o email: distrito5@ayto-alcaladehenares.es.

11:00-13:00 h. Exposición de Manualidades. Grupo Cultural El Val.

Lugar: Centro de Mayores El Val (c/Santander 12).

11:00-19:00 h. Asistencia y Romería de las Peñas Festivas de Alcalá en la Ermita del Val.

Lugar: Explanada Ermita del Val.

12:00 h. Solemne Misa Mayor oficiada por el Obispo Complutense D. Antonio Prieto Lucena y actuación de la Schola Camtorum.

Lugar: Explanada Ermita del Val.

14:00 h. Paella solidaria de Caritas Diocesana de Alcalá de Henares.

Lugar: Explanada Ermita del Val.

17:00-21:00 h. Torneo de Baloncesto “Copa del Val 2025”. Club Baloncesto Juan de Austria. Categoría Primera Nacional Senior Masculino y Femenino.

Lugar: Pabellón CEIP Juan de Austria.

18:00 h. Ronda a la Virgen del Val. Actuación del Coro de la Hermandad del Rocío, Casas Regionales, Pliego del Cordel y la Tuna de la Universidad de Alcalá.

Lugar: Explanada Ermita del Val.

18:00-20:00 h. Música y baile en Centro Mayores El Val.

Lugar: Centro de Mayores El Val (c/ Santander 12).

Lunes 22 de septiembre

10:00 h. Visita guiada gratuita: Leyendas y refranes complutenses. Duración aproximada: 2 horas. Recorrido guiado para conocer los refranes y leyendas que a lo largo de los siglos se han ido forjando en nuestra ciudad. Punto de encuentro: Oficina de Turismo sita en Capilla del Oidor. Nº total de participantes: 40. Itinerario: Capilla del Oidor, Plaza Cervantes, Mayor, c/ Imagen, c/ Santiago, Plaza San Lucas, callejón Santas Formas, c/ Libreros c/ Beatas, fachada Universidad, c/ Colegios, Plaza Cristo de los Doctrinos. Imprescindible: Inscripción previa antes de las 14:00 horas del viernes 19 de septiembre en la Junta de Distrito V presencialmente (c/ Cuenca nº 1) o email: distrito5@ayto-alcaladehenares.es.

10:00 h. Santa Misa en la Iglesia de Santa Úrsula (c/ Santa Úrsula, 3) Patrona de la Policía Local.

Lugar: Iglesia Santa Úrsula.

11:00 h. Santa Misa por el eterno descanso de todos los Cofrades difuntos.

Lugar: Ermita del Val.

19:00 h. Procesión de regreso de Ntra. Sra. Del Val desde su Ermita hasta la Iglesia Magistral -Catedral.

Sábado 27 de septiembre

09:00-14:00 h. Trofeo Municipal de Petanca Virgen del Val. Colabora: Club de Petanca Alcalá. 14:00 h. Entrega de Trofeos.

Lugar: Campo Municipal de Petanca (Avda Virgen del Val, nº 4).