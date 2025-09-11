Ayuso anuncia que el nuevo intercambiador comarcal de Alcalá de Henares comenzará a construirse en 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado durante el Debate del Estado de la Región que las obras del futuro intercambiador comarcal de Alcalá de Henares comenzarán en el segundo semestre de 2026.

Será el primero de este tipo construido fuera de la capital y dará servicio a once municipios del este madrileño.

"Será el primer intercambiador comarcal en la región: una infraestructura moderna que concentrará 11 líneas de autobuses interurbanos y cinco urbanos", afirmó Isabel Díaz Ayuso.

"Se trata de una inversión estratégica para toda la zona este de Madrid y un salto cualitativo en comodidad y eficiencia para los usuarios”, añadió

Podría entrar en funcionamiento en 2027

El proyecto, impulsado a través del Consorcio Regional de Transportes, contempla una inversión superior a los 14 millones de euros y se desarrollará en una parcela situada en el número 132 de la Vía Complutense.

La previsión de la Consejería de Transportes es que las obras tengan una duración aproximada de doce meses. De esta forma, el intercambiador podría entrar en funcionamiento en la segunda mitad de 2027.

La nueva infraestructura contará con los siguientes elementos:

Paradas para 16 líneas de autobús (cinco urbanas y once interurbanas)

Aparcamiento con 161 plazas y 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos

Zonas ajardinadas

Áreas de estancia

Salas de espera para los viajeros

¿Cuáles son los municipios a los que beneficia el intercambiador?

La instalación beneficiará tanto a los vecinos de Alcalá de Henares como a los de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.

El proyecto forma parte de la estrategia regional para extender este modelo a otras localidades como Arganda del Rey, Boadilla del Monte o Aranjuez, junto a los ya planificados en Conde de Casal, Legazpi y Chamartín, y al recientemente inaugurado en Valdebebas.

Alcalá celebra el anuncio

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha celebrado el anuncio realizado por Isabel Díaz Ayuso: Este proyecto es, sin duda, es una gran noticia para la ciudad, porque va a situar Alcalá como punto clave de conexión en el transporte de la región y, además, mejorará notablemente la movilidad de miles de vecinos de la localidad y de nuestro entorno.

"Fomentará sin duda el transporte público y va a reducir el uso del vehículo privado, algo que también va a repercutir en que tengamos una ciudad más sostenible y con menos emisiones", declaró