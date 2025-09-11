Alcalá de Henares continúa con su Plan de Limpiezas Intensivas: las actuaciones llegan al Distrito V

Alcalá de Henares continúa desarrollando el Plan de Limpiezas Intensivas en los distintos barrios de la ciudad.

Las últimas actuaciones se han centrado en la zona comprendida entre Juan de Austria, Luis de Madrona, Camino Esgaravita y Vía Complutense (Distrito V).

El equipo, compuesto por 15 operarios y apoyado por tres baldeadoras, cuatro hidrolimpiadoras y otros vehículos de refuerzo, está llevando a cabo tareas de desbroce, limpieza de aceras y calzadas, eliminación de residuos incrustados y lavado con agua a presión combinada con jabón desinfectante.

Este jueves, los trabajos continuarán en la otra mitad del distrito, en la zona comprendida por las calles Avenida de Juan de Austria (lado derecho), Lope de Figueroa, Paseo de la Alameda, Corinto, Juan de Guzmán, Santa Mónica, Pablo de Olavide y Felipe II.

Actuaciones en Juan de Austria, Luis de Madrona, Camino Esgaravita y Vía Complutense / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La próxima semana, el operativo continuará en El Val, también perteneciente al Distrito V.

Más de 1.700 horas de trabajo

En total, se prevén 1.722 horas de trabajo en plazas, zonas peatonales, parques y espacios estanciales.

Esta campaña cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y complementa a las labores habituales. No obstante, según el ayuntamiento, resulta necesaria para afrontar la acumulación de residuos y el desgaste del pavimento provocado por el uso intensivo del espacio público.

Alcalá se vuelca con la limpieza de sus calles

El pasado lunes, la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria puso en marcha una campaña de concienciación y sensibilización ciudadana: “A la papelera, nunca al suelo”. Su objetivo es fomentar el respeto y cuidado de los espacios públicos de la ciudad.

La iniciativa recuerda que tirar residuos en la vía pública daña el entorno y deteriora la imagen de la ciudad. Y, además, constituye una infracción sancionable con multas de hasta 1.500 euros.

De esta forma, se han instalado carteles informativos en distintos parques y espacios públicos de Alcalá para recordar a la ciudadanía que los restos de comida, las latas, los bricks, las cáscaras de pipas y demás residuos deben depositarse en las papeleras, nunca en el suelo