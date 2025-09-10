Semana de la Movilidad en Alcalá de Henares: estas son las actividades que se harán (todas gratis)

Del 15 al 22 de septiembre, Alcalá de Henares se volverá a sumar (un año más) a la Semana Europa de la Movilidad, una campaña impulsada por la Comisión Europea que tiene como objetivo concienciar sobre la movilidad urbana sostenible.

'Combina y muévete': movilidad para todos en Alcalá de Henares

Bajo el lema Movilidad para todos, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizará diversas actividades gratuitas y dirigidas a todos los públicos, para lograr que la ciudad complutense sea más accesible, saludable y respetuosa con el medio ambiente.

La teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Cristina Alcañiz, ha explicado que “la edición de este año pone el foco en fomentar las formas de desplazamiento más sostenibles, las estrategias de movilidad activa, el transporte público y las soluciones de transporte limpias e inteligentes”.

Y las actividades organizadas son las siguientes:

Del lunes 15 al viernes 19 de septiembre : curso para aprender a montar en bicicleta. Será todos los días de 18 a 19:00 horas en el Parque O'Donnell. Hace falta inscribirse previamente desde la web del ayuntamiento (puedes pinchar aquí). Desde el consistorio recalcan que es obligatorio llevar casco, protecciones y lo más fundamental... la bicicleta.

: curso para aprender a montar en bicicleta. Será todos los días de 18 a 19:00 horas en el Parque O'Donnell. Hace falta inscribirse previamente desde la web del ayuntamiento (puedes pinchar aquí). Desde el consistorio recalcan que es obligatorio llevar casco, protecciones y lo más fundamental... la bicicleta. Viernes 19 de septiembre : actividad de sensibilización en materia de movilidad en el Colegio Miguel Hernández.

: actividad de sensibilización en materia de movilidad en el Colegio Miguel Hernández. Sábado 20 de septiembre : ruta accesible corredor ecofluvial del Henares. De 10:30 a 13 horas en la salida de Casa de la Juventud. También hay que inscribirse desde la web del ayuntamiento.

: ruta accesible corredor ecofluvial del Henares. De 10:30 a 13 horas en la salida de Casa de la Juventud. También hay que inscribirse desde la web del ayuntamiento. Domingo 21 de septiembre : ruta peatonal por los parques. De 10 a 14 horas, en la estación de Renfe de La Garena. Requiere inscripción desde la web.

: ruta peatonal por los parques. De 10 a 14 horas, en la estación de Renfe de La Garena. Requiere inscripción desde la web. Lunes 22 de septiembre (Día Europeo sin Coches). Habrá diferentes actividades con el CEIP Nuestra Señora del Val (en C/Zaragoza). Se cortará el tráfico del tramo de C/Zaragoza entre calle Mallorca y C/Ávila.

Cartel de la Semana de Movilidad en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Con todas estas actividades, que serán gratuitas, Alcalá de Henares espera concienciar a sus vecinos para que la ciudad sea cada vez más sostenible (y saludable).