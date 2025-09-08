‘A la papelera, nunca al suelo’: Alcalá de Henares recuerda que tirar la basura en la calle puede costar 1.500 euros

"A la papelera, nunca al suelo". Este es el lema que han elegido desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para concienciar a sus vecinos acerca del respeto que la ciudad y sus espacios públicos merecen.

Tirar residuos por las calles de Alcalá de Henares puede costar hasta 1.500 euros

La iniciativa recuerda que tirar residuos en la vía pública no solo daña al entorno de la ciudad; también constituye una infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Residuos, sancionable con multas de hasta 1.500 euros.

Y para fomentar esta concienciación, se han instalado carteles informativos en diferentes parques y espacios públicos de la ciudad. Estos materiales recuerdan a la ciudadanía que los restos de comida, latas, bricks, cáscaras de pipas y demás residuos deben depositarse en las papeleras, nunca en el suelo. Un gesto sencillo, pero fundamental, que contribuye a mantener limpios, seguros y agradables los espacios compartidos.

Cartel de la campaña del Ayuntamiento de Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Con especial atención a los mayores, que son imitados por los pequeños

Esta campaña pone el foco, en especial, en los adultos, ya que son ellos los que tienen el poder no solo de sus propios hechos, sino también de que los pequeños imiten su comportamiento. Por ello desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares subrayan que "nuestros gestos son ejemplo para los más pequeños. Enseñar con el ejemplo a cuidar la ciudad es una inversión en el futuro: tirar residuos al suelo transmite un mensaje negativo que contradice los valores de convivencia, respeto y sostenibilidad que se quieren transmitir a las nuevas generaciones".

Desde el Consistorio se invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse activamente a esta campaña, adoptando buenas prácticas y convirtiéndose en agentes de cambio hacia una ciudad más limpia, verde y habitable para todos.

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Vicente Pérez, ha subrayado que “esta campaña no es solo una llamada de atención, sino un recordatorio de que mantener limpia nuestra ciudad depende de todos. Con un gesto tan sencillo como tirar los residuos a la papelera podemos marcar la diferencia, mejorar la convivencia y reforzar el orgullo de vivir en una Alcalá más verde, sostenible y cuidada”.