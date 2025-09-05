Toda la programación de la Noche del Patrimonio 2025 en Alcalá de Henares: más de 30 actividades culturales

La Noche del Patrimonio, en su octava edición, volverá a celebrarse simultáneamente en las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España el próximo 1 de septiembre. Y Alcalá de Henares, que tiene el honor de ser una de estas 15 ciudades, ya está preparada para festejar este día con una amplia y variada programación.

Programación de la Noche del Patrimonio 2025 en Alcalá de Henares

En la ciudad complutense habrá actividades de todo tipo para que los alcalaínos puedan disfrutar de su amplio patrimonio.

Se podrá visitar el Museo Casa Natal de Cervantes, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, la Casa de la Entrevista, la Capilla del Oidor, la Torre de Santa María, el Hospital de Antezana, la Escalera Monumental de las Escolapias. Además, habrá visitas guiadas por diferentes lugares como el Antiquarium o la casa de Hippolytus.

La música ocupará un espacio importante en esta noche tan especial, con espectáculos en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá, en el Convento de San Juan de la Penitencia, en el Teatro Salón Cervantes, en la Iglesia del Hospital de Antezana, en la Huerta del Obispo o en la Plaza de Cervantes.

Además, habrá teatro en las Ruinas de Santa María, cuentacuentos en la Huerta de los Leones, entre otras actividades.

Escena Patrimonio: Corral de Comedias

“Peces borrosos/Mohu de Yu”, Cía. Carmen Fumero y Chang Dance Theatre.

Horario: dos pases de 30 minutos: 18:30h y 20:00h

Entradas disponibles una hora antes del espectáculo en la taquilla del Corral de Comedias de Alcalá de Henares / Pza. de Cervantes, 15. Encuentro con el público: a las 20:30 h. (Duración 30 minutos aproximadamente)

Abierto patrimonio

Dentro de este programa, se podrá visitar lo siguiente:

Museo Casa Natal de Cervantes

Horario: 10:00 – 00:00h (último acceso a las 23:30h)

Aforo: 100 personas.

Localización: C. Mayor, 48, 28801 Alcalá de Henares

11:00h: Ruta teatralizada. Las entradas para la ruta se distribuirán, por riguroso orden de llegada, el mismo día de la actividad desde las 10:30 horas hasta agotar plazas (máximo 2 entradas por persona).

18.00h: Taller Guardianes del Patrimonio, dirigido a familias con niños de entre 7 y 14 años. Inscripción previa desde el siguiente correo electrónico: museocasanataldecervantes@madrid.org

Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid

Horario: 11:00 – 00.00h

Localización: Plaza de las Bernardas s/n.

Exposición permanente y exposiciones temporales ¡Hispano! Gladiadores en el Imperio romano y El arquitecto Rodolfo García-Pablos en el Palacio Arzobispal de Alcalá (1943-1948).

Oficina de Turismo Casa de la Entrevista

Horario: 10:00 – 00.00h

Localización: C. San Juan, 2, 28801 Alcalá de Henares, Madrid

Oficina de Turismo Capilla del Oidor

Horario: 10:00 – 00.00.

Localización: Pl. Rodríguez Marín, 28801 Alcalá de Henares, Madrid

Torre de Santa María

Horario: 11:00 – 14.00. y 16:00 – 00.00

Aforo: 100 personas.

Localización: Pl. de Cervantes, 11, 28801 Alcalá de Henares

Horario: Patio abierto de 20:00 a 21:30.

Localización: Pl. de Cervantes, 11, 28801 Alcalá de Henares

El Hospital de Antezana acogerá numerosas actividades y visitas / Juan Luis Martín

Escalera Monumental de las Escalopias

Horario: 19:00, 20:00 y 21:00

Localización: c/ Santiago, 29, 28801 Alcalá de Henares

Paraninfo de la Universidad de Alcalá

Horario: De 19:00 a 20:00h

Localización: plaza de San Diego

Capilla de San Ildefonso (Universidad de Alcalá)

Horario: De 20:15 a 21:10h

Localización: c/ Pedro Gumiel

Hospedería de Estudiantes

Horario: De 21:20 a 22:00h

Localización: c/ Pedro Gumiel

Visitas guiadas

Durante la Noche del Patrimonio en Alcalá de Henares, habrá visitas guiadas por los siguientes recintos:

Alcalá leyendas y refranes complutenses

Horario: 20:00 horas

Aforo: 80 personas

Localización: salida desde la Capilla del Oidor

Duración: 2 horas

Inscripción en las Oficinas de Turismo

Alcalá y San Ignacio de Loyola

Horario: 21:00h

Aforo: 80 personas

Localización: salida desde la Casa de la Entrevista

Duración: 2 horas

Inscripción en las Oficinas de Turismo

Noches áticas en Complutum

Visita al Antiquarium

Horario: 21h

Aforo: 20 personas. Con el director del museo y parque arqueológico

Localización: Ciudad Romana de Complutum

Duración: 1 hora

Inscripción en las Oficinas de Turismo

Visita a la Casa de Hippolytus

Horario: 18h

Aforo: 25 personas. Con guía especializado

Localización: Ciudad Romana de Complutum

Duración:30 minutos.

Inscripción en las Oficinas de Turismo

Visita a la Casa de los Grifos

Horario: 19h

Aforo: 10 personas. Con la directora de la excavación

Localización: Ciudad Romana de Complutum

Duración: 90 minutos

Inscripción en las Oficinas de Turismo

Visita a la sala histórica de la Sociedad de Condueños: la protección y recuperación del conjunto universitario

Visita al patio de la antigua Hospedería de Estudiantes pobres y a la Sala Histórica de la Sociedad de Condueños.

Horario: de 19:30 a 21:00h. Pases cada 20 minutos.

Aforo: Máximo de 20 personas por pase

Localización: Plaza de Cervantes, 11

Hospital de Antezana entre los siglos XIX y XXI: visita no guiada en el Museo de la Medicina del Siglo de Oro

Horario: De 20:00 a 21:00h, pases cada 15 minutos.

Aforo: máximo de personas por pase: 20

Localización: Hospital de Antezana (Antigua Sala de Convalecientes). C/ Mayor, 11

Reserva previa en visitas@fundacionantezana.es y en turismo@fundacionantezana.es

Convento de San Juan de la Penitencia

Visita guiada por las hermanas a la iglesia y museo cisneriano del convento

Horario: 11:00h

Localización: c/ Santiago 37

2€ por persona, previa inscripción en clarisascisneros@gmail.com

Más información sobre la Noche del Patrimonio en la ciudad complutense / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Vive Patrimonio: turno de la música

Museo arqueológico y paleontológico de la Comunidad de Madrid

Los sonidos de la villa: la música de la antigua Roma. Concierto didáctico a cargo del grupo Tintinnabulum, que recupera y reproduce el sonido de los instrumentos musicales utilizados en la antigüedad romana, como el scabellum o los címbalos. La música original elaborada para este espectáculo permite evocar momentos de la vida diaria en la antigüedad clásica como las ceremonias de carácter religioso o lúdico, la música de calle que amenizaría plazas y días festivos, o aquellas canciones que sonarían durante los banquetes.

Horario: Tres pases de 30-40 minutos, a las 19:00, 20:30 y 22:00

Aforo: 60 personas por sesión. Las entradas para las tres sesiones se entregarán en la recepción del museo a partir de las 18:30 horas del mismo día 13 por orden de llegada hasta completar el aforo. Cada persona podrá recoger un máximo de 2 entradas.

Localización: plaza de las Bernardas, s/n

Aula de música de la Universidad de Alcalá

Concierto de la Orquesta de Plectro de Córdoba

Horario: 19h

Aforo: 90 personas

Localización: c/ Colegios, 10

Duración: 1h

Entrada gratuita, disponible en taquilla del Teatro Salón Cervantes y en la siguiente página web.

Convento de San Juan de la Penitencia

Concierto coral “Galicia emigrante”, Coro do Hospital de Lugo

Horario: 19h

Entrada-donativo de 2€

Teatro Salón Cervantes

Ismael González-“Escúchame Tour”. Después de 12 años de carrera profesional y más de 1000 conciertos, Ismael González presenta en 2025 su proyecto más importante hasta la fecha, ‘Escúchame Tour’, junto a toda la banda, donde hacen un repaso de los temas más importantes de su carrera en clave de pop fusión flamenco. Venta de entradas en culturalcala.es

Horario: 20h

Aforo: 458

Localización: c/ Cervantes, 7

Iglesia del Hospital de Antezana

Música a la luz de las velas. Actividad musical continua.

Horario: de 20:30 a 21:30h

Entrada libre a lo largo de la actividad hasta completar aforo.

Huerta del Obispo

Muralla Indie en Alcalá de Henares. Más información en este enlace.

Horario: 19h

Localización: c/ Cardenal Sandoval y Rojas

Plaza de Cervantes

Concierto de la Banda Sinfónica Complutense

Horario: 21:00h

Aforo: 100

Localización: Plaza de Cervantes

Duración: 1h

La Plaza de Cervantes, icono y epicentro de Alcalá de Henares / Juan Luis Martín

Teatro: Ruinas de Santa María

La Locandiera Teatro, Entremeses cervantinos

Horario: 20:00h

Aforo: 150

Localización: Ruinas de Santa María

Duración: 1h

Familiar: Huerto de los Leones

Narración oral – Légolas

Horario: 18h

Aforo: 100

Localización: parque Huerto de los Leones

Duración: 1h

Patrimonio inmaterial de Alcalá de Henares

Itinerante

Pasacalles de la Banda Sinfónica Complutense

Horario: 20:30h

Localización: plaza de Santa María la Rica-plaza de los Santos Niños – calle Mayor – plaza Cervantes

Duración: 30 minutos

Otros eventos a tener en cuenta

Antiguo Hospital de Santa María La Rica

Taller Danza en Familia, impartido por Colectivo Lisarco.

Horario: 19h

Aforo: 20 niños y un adulto por niño. inscripción previa en alcala.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

Localización: c/ Santa María la Rica, 3

Duración: 90 minutos.

Exposición PhotoEspaña 2025: Afterwork

Horario: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.

Localización: c/ Santa María la Rica, 3

Exposición “El último rincón del paraíso”, de la fotógrafa alcalaína Natalia Garcés

Horario: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.

Localización: c/ Santa María la Rica, 3

Plaza de Cervantes

VespAlcalá. Exposición de scooters clásicas

Horario: 13:30h-20h

Localización: Plaza de Cervantes

¿Cuántas ciudades son Patrimonio de la Humanidad en España?

Este evento tendrá lugar en diversas ciudades como son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Y la ciudad complutense, con esta extensa y variada programación, ya está lista para que alcalaínos y visitantes se "empapen" un año más de su histórico y rico patrimonio.