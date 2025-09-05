PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Toda la programación de la Noche del Patrimonio 2025 en Alcalá de Henares: más de 30 actividades culturales
El 13 de septiembre se celebrará la VIII edición de forma simultánea en todas las ciudades patrimonio de la humanidad del país, con decenas de actividades
La Noche del Patrimonio, en su octava edición, volverá a celebrarse simultáneamente en las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España el próximo 1 de septiembre. Y Alcalá de Henares, que tiene el honor de ser una de estas 15 ciudades, ya está preparada para festejar este día con una amplia y variada programación.
Programación de la Noche del Patrimonio 2025 en Alcalá de Henares
En la ciudad complutense habrá actividades de todo tipo para que los alcalaínos puedan disfrutar de su amplio patrimonio.
Se podrá visitar el Museo Casa Natal de Cervantes, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, la Casa de la Entrevista, la Capilla del Oidor, la Torre de Santa María, el Hospital de Antezana, la Escalera Monumental de las Escolapias. Además, habrá visitas guiadas por diferentes lugares como el Antiquarium o la casa de Hippolytus.
La música ocupará un espacio importante en esta noche tan especial, con espectáculos en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá, en el Convento de San Juan de la Penitencia, en el Teatro Salón Cervantes, en la Iglesia del Hospital de Antezana, en la Huerta del Obispo o en la Plaza de Cervantes.
Además, habrá teatro en las Ruinas de Santa María, cuentacuentos en la Huerta de los Leones, entre otras actividades.
Escena Patrimonio: Corral de Comedias
“Peces borrosos/Mohu de Yu”, Cía. Carmen Fumero y Chang Dance Theatre.
Horario: dos pases de 30 minutos: 18:30h y 20:00h
Entradas disponibles una hora antes del espectáculo en la taquilla del Corral de Comedias de Alcalá de Henares / Pza. de Cervantes, 15. Encuentro con el público: a las 20:30 h. (Duración 30 minutos aproximadamente)
Abierto patrimonio
Dentro de este programa, se podrá visitar lo siguiente:
Museo Casa Natal de Cervantes
- Horario: 10:00 – 00:00h (último acceso a las 23:30h)
- Aforo: 100 personas.
- Localización: C. Mayor, 48, 28801 Alcalá de Henares
11:00h: Ruta teatralizada. Las entradas para la ruta se distribuirán, por riguroso orden de llegada, el mismo día de la actividad desde las 10:30 horas hasta agotar plazas (máximo 2 entradas por persona).
18.00h: Taller Guardianes del Patrimonio, dirigido a familias con niños de entre 7 y 14 años. Inscripción previa desde el siguiente correo electrónico: museocasanataldecervantes@madrid.org
Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid
- Horario: 11:00 – 00.00h
- Localización: Plaza de las Bernardas s/n.
Exposición permanente y exposiciones temporales ¡Hispano! Gladiadores en el Imperio romano y El arquitecto Rodolfo García-Pablos en el Palacio Arzobispal de Alcalá (1943-1948).
Oficina de Turismo Casa de la Entrevista
- Horario: 10:00 – 00.00h
- Localización: C. San Juan, 2, 28801 Alcalá de Henares, Madrid
Oficina de Turismo Capilla del Oidor
- Horario: 10:00 – 00.00.
- Localización: Pl. Rodríguez Marín, 28801 Alcalá de Henares, Madrid
Torre de Santa María
- Horario: 11:00 – 14.00. y 16:00 – 00.00
- Aforo: 100 personas.
- Localización: Pl. de Cervantes, 11, 28801 Alcalá de Henares
Hospital de Antezana
- Horario: Patio abierto de 20:00 a 21:30.
- Localización: Pl. de Cervantes, 11, 28801 Alcalá de Henares
Escalera Monumental de las Escalopias
- Horario: 19:00, 20:00 y 21:00
- Localización: c/ Santiago, 29, 28801 Alcalá de Henares
Paraninfo de la Universidad de Alcalá
- Horario: De 19:00 a 20:00h
- Localización: plaza de San Diego
Capilla de San Ildefonso (Universidad de Alcalá)
- Horario: De 20:15 a 21:10h
- Localización: c/ Pedro Gumiel
Hospedería de Estudiantes
- Horario: De 21:20 a 22:00h
- Localización: c/ Pedro Gumiel
Visitas guiadas
Durante la Noche del Patrimonio en Alcalá de Henares, habrá visitas guiadas por los siguientes recintos:
Alcalá leyendas y refranes complutenses
- Horario: 20:00 horas
- Aforo: 80 personas
- Localización: salida desde la Capilla del Oidor
- Duración: 2 horas
- Inscripción en las Oficinas de Turismo
Alcalá y San Ignacio de Loyola
- Horario: 21:00h
- Aforo: 80 personas
- Localización: salida desde la Casa de la Entrevista
- Duración: 2 horas
- Inscripción en las Oficinas de Turismo
Noches áticas en Complutum
Visita al Antiquarium
- Horario: 21h
- Aforo: 20 personas. Con el director del museo y parque arqueológico
- Localización: Ciudad Romana de Complutum
- Duración: 1 hora
- Inscripción en las Oficinas de Turismo
Visita a la Casa de Hippolytus
- Horario: 18h
- Aforo: 25 personas. Con guía especializado
- Localización: Ciudad Romana de Complutum
- Duración:30 minutos.
- Inscripción en las Oficinas de Turismo
Visita a la Casa de los Grifos
- Horario: 19h
- Aforo: 10 personas. Con la directora de la excavación
- Localización: Ciudad Romana de Complutum
- Duración: 90 minutos
- Inscripción en las Oficinas de Turismo
Visita a la sala histórica de la Sociedad de Condueños: la protección y recuperación del conjunto universitario
Visita al patio de la antigua Hospedería de Estudiantes pobres y a la Sala Histórica de la Sociedad de Condueños.
- Horario: de 19:30 a 21:00h. Pases cada 20 minutos.
- Aforo: Máximo de 20 personas por pase
- Localización: Plaza de Cervantes, 11
Hospital de Antezana entre los siglos XIX y XXI: visita no guiada en el Museo de la Medicina del Siglo de Oro
- Horario: De 20:00 a 21:00h, pases cada 15 minutos.
- Aforo: máximo de personas por pase: 20
- Localización: Hospital de Antezana (Antigua Sala de Convalecientes). C/ Mayor, 11
- Reserva previa en visitas@fundacionantezana.es y en turismo@fundacionantezana.es
Convento de San Juan de la Penitencia
Visita guiada por las hermanas a la iglesia y museo cisneriano del convento
- Horario: 11:00h
- Localización: c/ Santiago 37
- 2€ por persona, previa inscripción en clarisascisneros@gmail.com
Vive Patrimonio: turno de la música
Museo arqueológico y paleontológico de la Comunidad de Madrid
Los sonidos de la villa: la música de la antigua Roma. Concierto didáctico a cargo del grupo Tintinnabulum, que recupera y reproduce el sonido de los instrumentos musicales utilizados en la antigüedad romana, como el scabellum o los címbalos. La música original elaborada para este espectáculo permite evocar momentos de la vida diaria en la antigüedad clásica como las ceremonias de carácter religioso o lúdico, la música de calle que amenizaría plazas y días festivos, o aquellas canciones que sonarían durante los banquetes.
- Horario: Tres pases de 30-40 minutos, a las 19:00, 20:30 y 22:00
- Aforo: 60 personas por sesión. Las entradas para las tres sesiones se entregarán en la recepción del museo a partir de las 18:30 horas del mismo día 13 por orden de llegada hasta completar el aforo. Cada persona podrá recoger un máximo de 2 entradas.
- Localización: plaza de las Bernardas, s/n
Aula de música de la Universidad de Alcalá
Concierto de la Orquesta de Plectro de Córdoba
- Horario: 19h
- Aforo: 90 personas
- Localización: c/ Colegios, 10
- Duración: 1h
Entrada gratuita, disponible en taquilla del Teatro Salón Cervantes y en la siguiente página web.
Convento de San Juan de la Penitencia
Concierto coral “Galicia emigrante”, Coro do Hospital de Lugo
- Horario: 19h
- Entrada-donativo de 2€
Teatro Salón Cervantes
Ismael González-“Escúchame Tour”. Después de 12 años de carrera profesional y más de 1000 conciertos, Ismael González presenta en 2025 su proyecto más importante hasta la fecha, ‘Escúchame Tour’, junto a toda la banda, donde hacen un repaso de los temas más importantes de su carrera en clave de pop fusión flamenco. Venta de entradas en culturalcala.es
- Horario: 20h
- Aforo: 458
- Localización: c/ Cervantes, 7
Iglesia del Hospital de Antezana
Música a la luz de las velas. Actividad musical continua.
- Horario: de 20:30 a 21:30h
Entrada libre a lo largo de la actividad hasta completar aforo.
Huerta del Obispo
Muralla Indie en Alcalá de Henares. Más información en este enlace.
- Horario: 19h
- Localización: c/ Cardenal Sandoval y Rojas
Plaza de Cervantes
Concierto de la Banda Sinfónica Complutense
- Horario: 21:00h
- Aforo: 100
- Localización: Plaza de Cervantes
- Duración: 1h
Teatro: Ruinas de Santa María
La Locandiera Teatro, Entremeses cervantinos
- Horario: 20:00h
- Aforo: 150
- Localización: Ruinas de Santa María
- Duración: 1h
Familiar: Huerto de los Leones
Narración oral – Légolas
- Horario: 18h
- Aforo: 100
- Localización: parque Huerto de los Leones
- Duración: 1h
Patrimonio inmaterial de Alcalá de Henares
Itinerante
Pasacalles de la Banda Sinfónica Complutense
- Horario: 20:30h
- Localización: plaza de Santa María la Rica-plaza de los Santos Niños – calle Mayor – plaza Cervantes
- Duración: 30 minutos
Otros eventos a tener en cuenta
Antiguo Hospital de Santa María La Rica
Taller Danza en Familia, impartido por Colectivo Lisarco.
- Horario: 19h
- Aforo: 20 niños y un adulto por niño. inscripción previa en alcala.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org
- Localización: c/ Santa María la Rica, 3
- Duración: 90 minutos.
Exposición PhotoEspaña 2025: Afterwork
- Horario: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
- Localización: c/ Santa María la Rica, 3
Exposición “El último rincón del paraíso”, de la fotógrafa alcalaína Natalia Garcés
- Horario: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
- Localización: c/ Santa María la Rica, 3
Plaza de Cervantes
VespAlcalá. Exposición de scooters clásicas
- Horario: 13:30h-20h
- Localización: Plaza de Cervantes
¿Cuántas ciudades son Patrimonio de la Humanidad en España?
Este evento tendrá lugar en diversas ciudades como son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
Y la ciudad complutense, con esta extensa y variada programación, ya está lista para que alcalaínos y visitantes se "empapen" un año más de su histórico y rico patrimonio.
