Abierta la preinscripción en la Escuela Municipal de Adultos de Alcalá para enseñanzas básicas

La preinscripción para las Enseñanzas Básicas de la Escuela Municipal de Adultos (EMA) de Alcalá de Henares ha comenzado. Desde el pasado 2 de septiembre, los interesados podrán inscribirse al curso 2025/2026.

Como novedad, este proceso, que hasta ahora se formalizaba de modo presencial, podrá realizarse de manera online a través de este enlace. Además, la preinscripción se puede llevar a cabo acudiendo personalmente a la secretaría de la EMA, ubicada en el Centro Historiador Portilla (calle Arcipreste de Hita, 4), en horario de 10:00 a 13:00 horas y también el miércoles 3 de septiembre de 16:00 a 19:00. El plazo finaliza el 9 de septiembre.

¿Cuál es la oferta educativa?

La Escuela Municipal de Adultos ofrece una amplia variedad de enseñanzas dirigidas a personas adultas:

Formación básica : técnicas de lectura, escritura y cálculo.

: técnicas de lectura, escritura y cálculo. Preparación para las pruebas libres de graduado en Educación Secundaria

Español para extranjeros : nivel inicial y avanzado.

: nivel inicial y avanzado. Enseñanzas para el desarrollo personal y la participación : formación informática, inglés, francés, aprendizaje basado en juegos, cine y literatura, educación medioambiental, yoga, historia, pintura, nutrición, salud...

: formación informática, inglés, francés, aprendizaje basado en juegos, cine y literatura, educación medioambiental, yoga, historia, pintura, nutrición, salud... Seminarios

Cursos específicos

Las clases se imparten en tres sedes:

EMA Reyes Católicos : avenida de Reyes Católicos, 9 (Junta Municipal de Distrito II)

: avenida de Reyes Católicos, 9 (Junta Municipal de Distrito II) EMA Val : avenida de Castilla, 31

: avenida de Castilla, 31 EMA Portilla: calle Arcipreste de Hita, 4

La inscripción y matriculación en Enseñanzas Básicas y Español para Extranjeros podrá continuar a lo largo del curso escolar, siempre y cuando queden plazas disponibles.

La oferta formativa de la Escuela Municipal de Adultos / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En el caso del Nivel II de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, la matriculación sólo se podrá efectuar hasta el 28 de noviembre de 2025.

¿Qué ofrece la Escuela Municipal de Adultos?

En la EMA podrás encontrar: