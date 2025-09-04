Abierta la preinscripción en la Escuela Municipal de Adultos de Alcalá para enseñanzas básicas
El plazo finaliza el 9 de septiembre
La matrícula podrá realizarse tanto de forma online como de manera presencial
La preinscripción para las Enseñanzas Básicas de la Escuela Municipal de Adultos (EMA) de Alcalá de Henares ha comenzado. Desde el pasado 2 de septiembre, los interesados podrán inscribirse al curso 2025/2026.
Como novedad, este proceso, que hasta ahora se formalizaba de modo presencial, podrá realizarse de manera online a través de este enlace. Además, la preinscripción se puede llevar a cabo acudiendo personalmente a la secretaría de la EMA, ubicada en el Centro Historiador Portilla (calle Arcipreste de Hita, 4), en horario de 10:00 a 13:00 horas y también el miércoles 3 de septiembre de 16:00 a 19:00. El plazo finaliza el 9 de septiembre.
¿Cuál es la oferta educativa?
La Escuela Municipal de Adultos ofrece una amplia variedad de enseñanzas dirigidas a personas adultas:
- Formación básica: técnicas de lectura, escritura y cálculo.
- Preparación para las pruebas libres de graduado en Educación Secundaria
- Español para extranjeros: nivel inicial y avanzado.
- Enseñanzas para el desarrollo personal y la participación: formación informática, inglés, francés, aprendizaje basado en juegos, cine y literatura, educación medioambiental, yoga, historia, pintura, nutrición, salud...
- Seminarios
- Cursos específicos
Las clases se imparten en tres sedes:
- EMA Reyes Católicos: avenida de Reyes Católicos, 9 (Junta Municipal de Distrito II)
- EMA Val: avenida de Castilla, 31
- EMA Portilla: calle Arcipreste de Hita, 4
La inscripción y matriculación en Enseñanzas Básicas y Español para Extranjeros podrá continuar a lo largo del curso escolar, siempre y cuando queden plazas disponibles.
En el caso del Nivel II de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, la matriculación sólo se podrá efectuar hasta el 28 de noviembre de 2025.
¿Qué ofrece la Escuela Municipal de Adultos?
En la EMA podrás encontrar:
- Un centro municipal de educación totalmente gratuita
- La posibilidad de conseguir el Título de Educación Secundaria
- Una forma de conocer la ciudad y participar en actividades
- Un centro donde puedes aprender a leer y escribir
- Un departamento de Orientación que focaliza sus acciones en atender tus dudas laborales y académicas
- Un lugar donde puedes ampliar y actualizar tu formación
- Una buena preparación que te ayudará a mejorar tu futuro personal, laboral y académico
- Enseñanzas Abiertas y Seminarios en los que puedes participar
- Viajes culturales a otras ciudades, salidas al teatro, cine, exposiciones, etc
