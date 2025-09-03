Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector servicios lastra el empleo de agosto dejando 78 parados más en Alcalá de Henares

El incremento del paro ha afectado a ambos sexos, aunque el desempleo femenino sigue siendo el más numeroso en Alcalá de Henares

Sube el paro en el mes de agosto en Alcalá de Henares

Sube el paro en el mes de agosto en Alcalá de Henares / EPE

Alcalá de Henares

El mes de agosto cierra con un ligero aumento del desempleo en Alcalá de Henares, rompiendo la tendencia a la baja propia de los meses de verano. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, la ciudad complutense ha registrado un incremento de 78 personas a las listas del paro, elevando la cifra total a 9.313 desempleados.

Este aumento se debe principalmente al sector servicios, que ha sumado en el último mes 95 nuevos parados. Es el pilar de la economía local —comercio, turismo o transportes— que ya concentra el 74% (6.924) de los vecinos que se encuentran sin empleo.

El incremento del paro ha afectado a ambos sexos, aunque el desempleo femenino sigue siendo el más preocupante. El número de mujeres desempleadas en Alcalá de Henares experimentó un crecimiento en 30 personas, hasta alcanzar las 5.621, mientras que el de los hombres fue mayor al aumentar en 48, situándose en 3.692.

Los mayores de 45 años, los más afectados

Por grupos de edad, los mayores de 45 años son los más perjudicados y, especialmente, las mujeres en este rango, donde hay actualmente 3.418 desempleados. A pesar de este repunte general del desempleo en la ciudad cervantina, algunos sectores muestran una evolución favorable si comparamos los datos del mes de agosto con el anterior.

Tanto la agricultura como la construcción han acumulado una caída en el número de parados —3 y 3 desempleados menos, respectivamente—.

También sube el paro en la Comunidad de Madrid

El número de parados en la región creció un 1,5% en agosto con 4.214 desempleados más. En las oficinas de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid hay 280.090 personas, que es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo.

Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007. El repunte del desempleo registrado el mes pasado es similar al experimentado en agosto de 2024 (+21.884 desempleados) y está por debajo de los incrementos de 2023 y 2022.

Extinguido el incendio declarado en Nambroca: provocó una columna de humo visible desde Toledo

El sector servicios lastra el empleo de agosto dejando 78 parados más en Alcalá de Henares

Los madrileños, los 'peores' conductores del país: Madrid es la región con más infracciones por kilómetro de carretera

La lucha de los vecinos de Getafe contra el ruido sienta en el banquillo al responsable del Mad Cool

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

¿Por qué se llama así la Quinta de los Molinos? Este es el curioso origen del pequeño rincón japonés de Madrid

Retraso en las obras del puente de Daganzo de Alcalá de Henares: esta será la nueva fecha de apertura

Llega a Madrid 'La Cena Criminal': disfruta de una noche de teatro, enigma y buena comida en pleno centro

