Retraso en las obras del puente de Daganzo de Alcalá de Henares: esta será la nueva fecha de apertura

Nuevo retraso en las obras del puente de Daganzo de Alcalá de Henares. Pese a que, según el consistorio, ADIF y el Ministerio de Transportes se comprometieron a reabrir este paso esencial para la movilidad de la ciudad el pasado mes de agosto, la apertura no se producirá hasta noviembre.

La teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, ha considerado que "este puente es una infraestructura vital para Alcalá y no podemos aceptar que los plazos prometidos se incumplan sin ofrecer a los vecinos ni una sola explicación. Llevamos desde el 4 de febrero con el puente cerrado y la paciencia de los vecinos tiene un límite".

“Se trata de un proyecto necesario, pero no es admisible que los complutenses lleven más de medio año soportando desvíos, atascos y molestias”, añadió.

Además, ha señalado que es “una obra que no depende del Ayuntamiento, pero cuyos incumplimientos los pagan nuestros vecinos con su tiempo y su calidad de vida”.

¿Qué trabajos se están llevando a cabo?

El puente de la avenida de Daganzo contará con un paseo peatonal de 4,5 metros de ancho que cumplirá con todos los criterios de accesibilidad, seguridad e iluminación LED y que permitirá conectar a los vecinos y vecinas de los barrios del Chorrillo, IVIASA, el Campo del Ángel y el Ensanche con el casco histórico.

Sin embargo, desde el pasado 4 de febrero, fecha en la que comenzaron las obras, el corte del tráfico sobre los dos carriles del paso superior de la vía del tren situado en la calle Luis Astrana Marín, entre las glorietas de Adolfo Suarez y la calle Daoiz y Velarde, ha generado muchos problemas a la ciudadanía.

Además, los itinerarios de las líneas de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, han sido alterados.

Estas son las recomendaciones de tráfico

Se recomienda la utilización los siguientes itinerarios alternativos para facilitar el tráfico: