Retraso en las obras del puente de Daganzo de Alcalá de Henares: esta será la nueva fecha de apertura
Las obras comenzaron el pasado 4 de febrero
El puente contará con un paseo peatonal que permitirá a los vecinos ir a pie al casco histórico
Nuevo retraso en las obras del puente de Daganzo de Alcalá de Henares. Pese a que, según el consistorio, ADIF y el Ministerio de Transportes se comprometieron a reabrir este paso esencial para la movilidad de la ciudad el pasado mes de agosto, la apertura no se producirá hasta noviembre.
La teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, ha considerado que "este puente es una infraestructura vital para Alcalá y no podemos aceptar que los plazos prometidos se incumplan sin ofrecer a los vecinos ni una sola explicación. Llevamos desde el 4 de febrero con el puente cerrado y la paciencia de los vecinos tiene un límite".
“Se trata de un proyecto necesario, pero no es admisible que los complutenses lleven más de medio año soportando desvíos, atascos y molestias”, añadió.
Además, ha señalado que es “una obra que no depende del Ayuntamiento, pero cuyos incumplimientos los pagan nuestros vecinos con su tiempo y su calidad de vida”.
¿Qué trabajos se están llevando a cabo?
El puente de la avenida de Daganzo contará con un paseo peatonal de 4,5 metros de ancho que cumplirá con todos los criterios de accesibilidad, seguridad e iluminación LED y que permitirá conectar a los vecinos y vecinas de los barrios del Chorrillo, IVIASA, el Campo del Ángel y el Ensanche con el casco histórico.
Sin embargo, desde el pasado 4 de febrero, fecha en la que comenzaron las obras, el corte del tráfico sobre los dos carriles del paso superior de la vía del tren situado en la calle Luis Astrana Marín, entre las glorietas de Adolfo Suarez y la calle Daoiz y Velarde, ha generado muchos problemas a la ciudadanía.
Además, los itinerarios de las líneas de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, han sido alterados.
Estas son las recomendaciones de tráfico
Se recomienda la utilización los siguientes itinerarios alternativos para facilitar el tráfico:
- Acceso alternativo desde Avd. de Daganzo: Glorieta Adolfo Suarez - calle Torrelaguna - Glorieta de la Constitución - calle Daoíz y Velarde - Glorieta calle Luis Astrana Marín esq. calle Daoiz y Velarde - calle Luis Astrana Marín - Glorieta del Cruz Verde (en ambos sentidos).
- Acceso alternativo desde Avd. de Madrid: Avenida de Madrid - calle Bosnia Herzegovina - calle Camino de las Callejuelas - Camino del Cementerio - Avenida de Europa, calle Camino de Ajalvir - Avenida de Daganzo - Glorieta Adolfo Suarez.
- Acceso alternativo desde Vía Complutense: Glorieta de la Cruz Verde - Vía complutense - Camino del Cementerio - Avd. de Europa, calle Camino de Ajalvir - Avd. de Daganzo- Gta. Adolfo Suarez.
