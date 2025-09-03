Mejoras en las líneas de autobuses de Alcalá de Henares: cambios en los recorridos, paradas y frecuencias
Los principales beneficios son el aumento de las frecuencias de algunas líneas y la prolongación del recorrido de la línea 11
El Consorcio Regional de Transportes ha aprobado varias mejoras en las líneas de autobuses urbanos e interurbanos de Alcalá de Henares.
La teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Cristina Alcañiz, ha explicado que “entre las mejoras destaca el aumento de las frecuencias en algunas de estas líneas y la prolongación del recorrido de la línea 11 para dar cobertura a las zonas industriales ubicadas en el entorno de la Carretera de Ajalvir”.
Además, Alcañiz ha indicado que “existen otras mejoras solicitadas en las que se sigue trabajando con el Consorcio para hacerlas realidad, como la implantación del bus eléctrico que recorra el Centro Histórico”.
Estas son todas las mejoras
Las mejoras introducidas son las siguientes:
- Líneas 1A y 1B: mejora de las frecuencias en días laborables. Se reduce el intervalo de paso de 15 a 12 minutos.
- Línea 3: prolongación del recorrido de la línea hasta la Avenida Gustavo Adolfo Bécquer con la calle Ramón María del Valle Inclán.
- Línea 7: se extiende el recorrido de la línea, desplazando su cabecera a la Plaza del Conde de Barcelona.
- Línea 11: se amplía el recorrido de la línea 4 kilómetros para dar cobertura a las zonas industriales ubicadas en el entorno de la carretera de Ajalvir. Esta zona tendrá servicio con la línea en las horas punta de la mañana, el mediodía y la tarde.
- Línea 215: se ha creado un nuevo itinerario para la línea 215: Paracuellos del Jarama – Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares. Con este nuevo recorrido se da conexión directa a Alcalá con Paracuellos y se refuerza el recorrido Alcalá – Torrejón que actualmente realiza la línea 824.
- Línea 222: se aporta una nueva conectividad a través de servicios directos a Camarma de Esteruelas.
- Línea 223: se han reordenado las horas de salida de las expediciones, estableciendo frecuencias de paso homogéneas.
- Línea 227: se ha reducido el tiempo de viaje de los usuarios del servicio al incrementarse el número de expediciones exprés del servicio en los periodos punta de demanda.
- Línea 229: se han reordenado las horas de salida de las expediciones, estableciendo frecuencias de paso homogéneas.
- Línea 231: se aumenta la oferta de la línea en días laborables.
- Línea 232: se incrementa la oferta en días laborables y se crea un nuevo recorrido para la línea, que se prolonga hasta los municipios de Corpa y Pezuela de las Torres y ofrece nuevas relaciones directas.
- Línea 250: se alarga el recorrido de la línea hasta Camarma de Esteruelas, dando una nueva conexión directa Alcalá – Camarma. Además, se incrementa la oferta del servicio.
- Línea 251: se han reordenado las horas de salida de las expediciones, estableciendo frecuencias de paso homogéneas.
- Línea 252: se mejora la cobertura de la línea en Alcalá de Henares, incorporando paradas en la Avenida de Daganzo.
- Línea 254: incremento de oferta en días laborables del periodo de invierno durante la mañana y el mediodía.
- Línea 271: se ha mejorando la cobertura e incorporado nuevas paradas en Alcalá de Henares (Cementerio Jardín y Vía Complutense – San Bernardo). También se han prolongado algunos servicios para mayor cobertura en Pezuela de las Torres.
- Línea 272: se han incorporado nuevas paradas en Alcalá de Henares (Cementerio Jardín y Vía Complutense – San Bernardo).
- Línea 275: se ha incrementado el número de expediciones en días laborables, especialmente a primera hora de la mañana. Además, se ha ampliado la franja horaria de servicio por las noches en fin de semana (hasta las 23:30).
- Línea N202: entre semana habrá dos nuevas expediciones para que el servicio tenga una frecuencia de paso constante de 30 minutos, mientras que para el fin de semana se han reordenado las horas de salida de las expediciones, estableciendo frecuencias de paso homogéneas.
