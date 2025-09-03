Mejoras en las líneas de autobuses de Alcalá de Henares: cambios en los recorridos, paradas y frecuencias

El Consorcio Regional de Transportes ha aprobado varias mejoras en las líneas de autobuses urbanos e interurbanos de Alcalá de Henares.

La teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Cristina Alcañiz, ha explicado que “entre las mejoras destaca el aumento de las frecuencias en algunas de estas líneas y la prolongación del recorrido de la línea 11 para dar cobertura a las zonas industriales ubicadas en el entorno de la Carretera de Ajalvir”.

Además, Alcañiz ha indicado que “existen otras mejoras solicitadas en las que se sigue trabajando con el Consorcio para hacerlas realidad, como la implantación del bus eléctrico que recorra el Centro Histórico”.

Estas son todas las mejoras

Las mejoras introducidas son las siguientes: