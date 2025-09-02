Detenido un hombre en Alcalá de Henares por agredir sexualmente a una joven de 18 años en un parque

La Policía Nacional detuvo en Alcalá de Henares a un hombre de 46 años en la madrugada del pasado 1 de septiembre tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven chilena de 18 en la “Glorieta Abogados de Oficio”, en las inmediaciones del parque de Sementales.

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, los hechos sucedieron en torno a las 4:10 horas, cuando la víctima salía de un local y fue abordada.

El agresor, de nacionalidad peruana y sin antecedentes, forzó a la adolescente, la dirigió a una zona de tierra y le obligó a mantener relaciones sexuales.

Las amigas, al percatarse de la ausencia de la joven, comenzaron su búsqueda y, tras hablar con ella, avisaron al 112. La Policía Nacional acudió a la zona y, gracias a la descripción realizada por la víctima, pudo detener al agresor de forma inmediata.

El arrestado fue trasladado a comisaría; mientras que la joven recibó asistencia del Summa, fue trasladada al Hospital Universitario Príncipe de Asturias y, más tarde, ratificó la denuncia en las dependencias policiales.

El ayuntamiento pide "máxima contundencia"

La concejala de Seguridad de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha manifestado que el equipo de Gobierno exige “la máxima contundencia contra el agresor” y ha afirmado que desde alcaldía se ha puesto a disposición de la victima "todos los recursos municipales y regionales previstos para estos casos”.

Asimismo, ha destacado la coordinación de Policía Local y Policía Nacional en la intervención.

El consistorio reitera su "compromiso firme con la protección de las víctimas y la lucha contra cualquier forma de violencia sexual".