Tres toneladas de caramelos y un gran desfile de carrozas ponen fin a las Ferias y Fiestas 2025 de Alcalá de Henares

A las 00:00 del pasado 31 de agosto, las Ferias y Fiestas 2025 de Alcalá de Henares llegaron a su fin. Y lo hicieron, como manda la tradición de la ciudad complutense, con un desfile de carrozas y fuegos artificiales que fueron observados por miles de alcalaínos.

Carrozas y tres toneladas de caramelos para despedir las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares

El desfile de carrozas modificó el recorrido habitual (como ya adelantó el concejal de Fiestas a La CRónica de Alcalá) debido a las obras de la Avenida de Guadalajara. La comitiva partió desde la rotonda de la calle Luis de Medina con Vía Complutense, hasta la rotonda Antonio Fraguas “Forges”. Después tomó la Avenida Marques de Alonso Martínez, Ronda Ancha, Giner de los Ríos, Rotonda de Aguadores, Colegios, finalizando en Plaza Cervantes a la altura de la calle Libreros.

Y además de las carrozas, el desfile han contado con la participación de los Bomberos, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, los Pequeñantes, las peñas festivas, y el pasacalles 'Recuerdo de Wonderland' para finalizar compuesto por 140 personas y tres plataformas que han puesto un final mágico y muy aplaudido al desfile.

Las carrozas contaron con la participación de varias entidades / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Durante el recorrido también se repartieron más de 3.000 kilos de caramelo sin gluten para disfrute de los vecinos de Alcalá de Henares. A la finalización de la cabalgata se ha procedido a la retirada del estandarte de las peñas del balcón del Ayuntamiento. Y a las doce de la noche, un gran castillo de fuegos de artificiales cerró estas Ferias y Fiestas 2025 desde la Huerta de Obispo.

Hubo un joven herido tras ser apuñalado: ya hay dos detenidos

Sobre las 02:30 de la pasada madrugada del sábado al domingo en la carpa de la peña El Nido tuvo lugar una reyerta con varios jóvenes implicados, que acabó con uno de ellos herido con arma blanca.

El herido es un varón español y menor de edad que presentaba varios cortes en el tórax, abdomen y brazos. Los agresores, que fueron detenidos en el momento, son polacos y procedentes de Mejorada del Campo, y uno de ellos es menor de edad y el otro tiene 18 años. Durante el registro que hizo a la policía a los supuestos agresores, encontraron dos cuchillos.

El joven agredido fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Príncipe de Asturias sin que su salud corriese riesgo en ningún momento. Y, de hecho, ya se encuentra en su casa con evolución favorable.

Desde el Gobierno municipal de Alcalá de Henares recuerdan que durante toda la semana de Ferias se ha desplegado un dispositivo reforzado y coordinado entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, SUMMA y Cruz Roja, que ha garantizado la tranquilidad en los espacios festivos. "Alcalá disfruta de las Ferias más seguras y participativas de los últimos años", concluyen desde el consistorio.