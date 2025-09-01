Balance de las Ferias y Fiestas de Alcalá 2025: participación masiva en un clima "alegre y seguro"

Miles de alcalaínos acudieron al desfile de carrozas y a la exhibición del gran castillo de fuegos artificiales para poner fin a las Ferias y Fiestas de Alcalá 2025.

Y este lunes, la alcaldesa, Judith Piquet, ha ofrecido el balance de una ‘Semana Grande’ que se ha desarrollado en un clima “alegre, acogedor y seguro” y en el que vecinos y visitantes “han encontrado propuestas variadas y atractivas para todos los gustos”.

Para comenzar su intervención, la regidora alcalaína ha dado las gracias a los vecinos por haber hecho posible “unas Ferias dignas de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad". “Nuestra obsesión ha sido propiciar el entorno más seguro y evitar incidentes graves”, añadió.

Gran ambiente en todas las actividades

La alta participación en todas las convocatorias organizadas (cerca de 300 en los últimos nueve días) ha sido lo más destacado de las Ferias 2025.

Las propuestas lúdicas de las peñas, los recorridos de la comparsa de Gigantes y Cabezudos o los pasatiempos infantiles en todos los barrios han contado con la presencia y el acompañamiento de centenares de alcalaínos: “Nuestra gratitud permanente para nuestros peñistas, los animadores imprescindibles de nuestras fiestas, y para nuestros giganteros, que han tenido aún más protagonismo este año por su quinto centenario. Unos y otros le ponen alma a nuestras Ferias”, afirmó la alcaldesa.

Además, las visitas guiadas de ‘Conoce Alcalá con tu familia’ y ‘Patrimonio a la luz de la luna’ han permitido conocer tanto a alcalaínos como a visitantes los rincones históricos, los edificios y los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

En total, más de 200 personas han participado en estos recorridos. A ellas hay que sumar el millar de visitantes al mirador de la Torre de Santa María y las cerca de 7.000 consultas atendidas en las Oficinas de Turismo.

Según Piquet, estas cifras han demostrado que “las Ferias también constituyen un motor económico y turístico de primer orden".

20.000 espectadores en Las Noches del Patio, el Teatro de Ferias y los Conciertos de la Muralla

El ciclo de ‘Las Noches del Patio’ agotó todas sus localidades en apenas unas horas y cerca de 2.500 personas disfrutaron de mágicas veladas en el claustro de Santo Tomás de Villanueva de la Cisneriana.

El Teatro en Ferias completó el aforo de la gran mayoría de sus funciones teatrales y sumó más de 5.000 asistentes en el Teatro Salón Cervantes.

Los Conciertos de la Muralla contaron con la asistencia de cerca de 12.500 personas. En concreto, al recital de Marta Santos y Antonio José acudieron 2.495 espectadores; al de Rosario y los Manolos, 2.151; la velada ‘Muralla Camp’ tuvo 4.892, y a Los Secretos asistieron 2.912.

Y por el parque de Sementales pasaron más de 6.500 personas para disfrutar de un ciclo con propuestas y estilos musicales muy diferentes.

Asimismo, la plaza de los Santos Niños estuvo llena durante todas las noches para arropar a las bandas locales y Burning y las Azúcar Moreno encabezaron el tradicional espacio de música de la plaza de Cervantes.

La Plaza de Cervantes acogió el concierto de las Azúcar Moreno / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

650 personas fueron desalojadas

Según la alcaldesa, durante los nueve días de festejos se han producido múltiples conatos de pelea en el Recinto Ferial que fueron sofocados con rapidez por la Policía Local y los equipos de emergencias.

Durante las Ferias y Fiestas se han desalojado a más de 650 personas conflictivas y se ha detenido a dos individuos tras un apuñalamiento en el local de una peña.

En el centro, las actuaciones más habituales han sido las relacionadas con la venta de alcohol en la vía pública, el consumo de estupefacientes, miccionar en calles y plazas y pequeñas alteraciones de convivencia.

También se han registrado incidencias menores como un hurto en la calle Mayor o un acta por presencia de un perro potencialmente peligroso.

En materia sanitaria, los servicios de la Agrupación de Protección Civil, SUMMA y Cruz Roja han llevado a cabo un total de 151 intervenciones, como casos de medicina general (56), traumatismos (39), intoxicaciones etílicas (35) y accidentes en atracciones (17).

Igualmente, se han atendido incidencias singulares: la localización de un menor perdido, la asistencia a un hombre de 90 años con dolor torácico o la recuperación de una mujer inconsciente en las inmediaciones del recinto.

“El balance de seguridad es positivo: hemos logrado prevenir y resolver los incidentes más relevantes con rapidez y eficacia", declaró Piquet.

La regidora ha indicado que los cierres y desalojos tanto del centro como del Recinto Ferial se realizaron cada noche “sin incidencias reseñables y con absoluta normalidad”.

Dispositivo especial de limpieza

El dispositivo especial de limpieza contó con hasta 60 personas dedicadas en exclusiva a las Ferias, repartidas en turnos de mañana y tarde.

Adicionalmente hubo una treintena de medios como camiones recolectores, compactadores, barredoras de calzadas, furgones hidrolimpiadores, baldeadoras de aceras, camiones amplirrol o vehículos de caja abierta.

Y, en total, se han recogido más de 105.000 kilos de residuos.