Baja la criminalidad en Alcalá de Henares: caen a la mitad los robos con violencia y las agresiones sexuales

Caen en picado algunos delitos en la ciudad complutense, aunque el ayuntamiento sigue teniendo tareas pendientes: se han multiplicado los homicidios dolosos y secuestros con respecto al segundo semestre de 2024

El Ayuntamiento de Alcalá ha reforzado la seguridad en la ciudad con diferentes medidas

El Ayuntamiento de Alcalá ha reforzado la seguridad en la ciudad con diferentes medidas / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Juan Luis Martín

Alcalá de Henares se toma muy en serio la seguridad de sus vecinos. Las siete armas de la Concejalía de Seguridad o el aumento de los controles policiales en sus calles son algunas de las medidas que han provocado que en la ciudad complutense hayan bajado, con respecto a 2024, la mayoría de los delitos (graves), entre ellos, los robos con violencia y las agresiones sexuales. Aunque el consistorio tiene todavía trabajo por delante, ya que otros delitos se han hasta duplicado con respecto al segundo semestre de 2024.

Bajan los homicios dolosos, robos y el tráfico de drogas en Alcalá de Henares

El gráfico es claro. En Alcalá de Henares han bajado los índices en los siguientes delitos:

  • Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa, un 29% menos.
  • Agresión sexual con penetración, un 33% menos.
  • Robos con violencia e intimidación, 42% menos.
  • Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, 1% menos.
  • Robos con fuerza en domicilios, 19% menos.
  • Tráfico de drogas, 19% menos.

Aunque no todo es positivo: los secuestros se duplican

Los homicidios dolosos y los secuestros se han duplicado en el segundo semestre de 2025 si lo comparamos con 2024. En concreto, han aumentado:

  • Homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 100%.
  • Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, aumentaron en un 50%.
  • Los secuestros también aumentaron al doble con respecto al segundo semestre de 2024.
  • Delitos contra la libertad sexual, un 59%.
  • Sustracciones de vehículos, un 20%.
  • Y la cibercriminalidad, otro de los puntos débiles de la ciudad complutense, también ha aumentado un 12% con respecto al segundo semestre de 2024.

Y, con estos datos, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares siguen trabajando para que sigan descendiendo estas cifras. Ese es el objetivo de todo el equipo de Gobierno.

