Corridas de toros, paellas y muchas más actividades: programación del viernes 29 de agosto en las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares

Las Ferias y Fiestas 2025 de Alcalá de Henares, tras cerca de una semana desde que comenzaron, comienzan a ver el final cerca. Terminarán el próximo domingo 31 de agosto, por lo que los alcalaínos podrán disfrutar todavía este fin de semana de decenas de actividades programadas por el ayuntamiento, además de las corridas de toros y los Conciertos de la Muralla. La Comparsa de Gigantes y cabezudos y algunas actividades infantiles serán otros de los platos fuertes de estos últimos días.

Además, habrá otras actividades a cargo de las peñas, como un maratón fotográfico, una paella solidaria, la carrera del euro o el XXXI certamen nacional de lanzamiento de hueso de aceituna.

En el viernes de ferias no puede faltar el teatro, en esta ocasión con “Corta el Cable Rojo”, que ha agotado las localidades, y a las Noches del Patio llegará el espectáculo “Eterna Lola” de Pilar Barbancho y más música para las Noches de Sementales, con Ly Raine, G’lamour y Love Yi. Además, la Banda Sinfónica Complutense homenajeará a los mayores en la plaza.

Para completar la jornada La Estudiantil albergará la Gran Corrida de Toros que correrá a cargo de Sebastián Castella, que sustituirá a Morante de la Puebla que sufrió una cogida el pasado 10 de agosto. También torearán Marcos Pérez y Olga García. A las 22:30 horas tendrá lugar la suelta de vacas en la Estudiantil.

Consulta la programación completa del viernes 29 de agosto en las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares

08:00 h. Peña Los Vikingos LOVE PARADE VIKINGA. Gran fiesta de los ‘70 y ‘80 al más puro estilo Studio 54. Ven disfrazado y trae a tus novatos. Premio al Mejor Disfraz y al Mejor Novato. Mayores 18 (solo peñistas). Carpa de la peña en el recinto ferial.

10:30 h. Pasacalles Gigantes y Cabezudos. Recorrido: Plaza Reina María Cristina, Av. Benito Pérez Galdós, Federico García Lorca, José Martínez Ruiz Azorín, Pío Baroja, Av. Gustavo Adolfo Bécquer, Plaza Conde de Barcelona, Francisco Umbral, Av. Víctimas del Terrorismo, Glorieta Enrique II, Av. Víctimas del Terrorismo, José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Parquecillo Ciudad 10.

11:00 h. Peña el Woky Maratón Fotográfico. Inscripción en el local de la peña, con tema a determinar, premios para los tres ganadores. Local de la peña, Ronda Pescadería 36.

11:00-13:00 h. Splash, tobogán acuático. Tobogán acuático gigante de 100 metros, castillo hinchable para los más pequeños. A las 13.00 h. fiesta de la espuma. Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos.

11:00-13:00 h. Parque infantil con hinchables. C/Octavio Paz – Sede de la Junta Municipal del Distrito IV.

11:00 h. Actividades infantiles “LA CASITA DEL O´DONNELL”. Talleres de la Concejalía de Medio Ambiente. Papiroflexia divertida reutilizando papel. Podemos darle una segunda vida a los papeles usados con divertidas creaciones de papiroflexia que pondrán a prueba nuestra creatividad y capacidad de concentración. Entrada gratuita, aforo limitado. Recogida de entradas a partir de las 10:45h en la puerta de la Casita del O´Donnell hasta completar aforo. Los menores deberán estar acompañados de adulto acompañante en todo momento. Duración aproximada 1 hora. La Casita del O´Donnell, Parque O´Donnell.

11:00 – 14:00 h. Juegos desenchufados, una colección de juegos elaborados artesanalmente. Parque O´Donell.

11:30 h. Peña El Hormigón IV CAMPEONATO JUEGO DE CARTAS “EL UNO”. Premios para los ganadores. Mayores de 6 años. Inscripciones 30 minutos antes. Plaza de San Diego - frente a Universidad.

13:00 h. Fiesta de la espuma en Plaza de los Santos Niños.

13:30 h. Vermut. A cargo de las Peñas Festivas El Juglar, El Golpe, Los Reincidentes y El Nido. 1 euro para el vaso reembolsable. Plaza de Cervantes.

13:30 h. Peña Los Pichis PAELLA SOLIDARIA. La recaudación será para una asociación local de Alcalá de Henares. Donativo de 3 € el plato de paella. Plaza de Cervantes.

17:00 h. Peña Los Grillaos POKER TEXAS GOLDEN. ¡Demuestra tu mejor cara de póker! Busca tu estrategia y juega por la victoria. Inscripciones en QR de carteles e Instagram de la peña hasta completar aforo. Carpa de la peña en el recinto ferial.

18:00 h. Peña Los Doblones DARDOBLONES. Concurso de Dardos en la modalidad de 301 y 501. Inscripciones 30 minutos antes en la carpa de la peña. Carpa de la peña en el recinto ferial.

18:00 h. Peña Juglar, Peña El Nido, Peña Los Sepultureros PASACALLES CON CHARANGA. Disfruta de la Charanga “Vicio” que recorrerá el centro de Alcalá de Henares, comenzando en el local de la peña El Juglar y acabando en el recinto ferial en la carpa de la Peña Los Sepultureros, pasando por la Peña El Nido. Local Peña el Juglar, CC. El Boisan, c/ Fernán Falcón.

18:00 a 21:00 h. “LA CARRERA DEL EURO”. Organizado por la Peña el Woky y Hermandad del Carmen. Evento benéfico de recogida de monedas de 1€ con las que se hará una fila lo más larga posible a beneficio de JUEGATERAPIA. Animación y reparto de Sangría para los participantes. Plaza de Cervantes.

18:00 – 21:00 h. JUEGOS DESENCHUFADOS. Juegos Desenchufados, una colección de juegos elaborados artesanalmente. Parque O´Donnell.

19:00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA con el MAGO MORFEO. Entrada gratuita. Aforo limitado, máximo 4 entradas por persona, se ruega un adulto por niño. Recogida de entradas 30 min antes. La Casita del O’Donnell - Parque O’Donnell.

19:00 y 21:30 h. TEATRO EN FERIAS, CORTA EL CABLE ROJO. Director: Carlos Ramos. Reparto: Rubén Tejerina, Mai Boncompte, Manu Pradas, Javi Alba, Esther Cuspinera y Sam Gutiérrez. Venta de entradas: Taquilla Teatro Salón Cervantes y www. culturalcala.es Teatro Salón Cervantes, C/ Cervantes, 7.

19:00 h. Peña Los Reincidentes TORNEO REINCIDENTE DE POCHA. Si te gusta el juego de la Pocha, no dejes de venir. Competición en modalidad individual. Inscripciones en web de Reincidente hasta las 15:00 h. del viernes 29 de agosto y hasta 30 minutos antes del inicio de la actividad en la ubicación de la misma. Adultos y menores desde 13 años. Los menores deberán estar o acompañados o autorizados por un adulto. Local de la Peña en C/ Emperador Fernando, 2 - sala “LA MUJER DE VERDE”.

19:00 h. Peña Los Gladiadores DISCOTECA INFANTIL. Discoteca para los más pequeños de la casa. Con nuestros peñistas estamos seguros que, tanto niños como padres, se atreverán a salir y darlo todo en la pista. Carpa de la peña en el recinto ferial.

19:00 h. GRAN CORRIDA DE TOROS. A cargo de los matadores SEBASTIÁN CASTELLA (sustituye a Morante de la Puebla), MARCOS PÉREZ y OLGA CASADO. Ganadería Hnos. Gallón Venta de abonos y entradas en las taquillas de la plaza de toros a partir del 18 de agosto de 10 a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 y en día de los festejos desde las 10 hasta el inicio del espectáculo. Venta online desde este enlace. Plaza de Toros, Avda. Miguel de Unamuno, 64.

19:00 h. CONFERENCIA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS a cargo de D. Vicente Sánchez Moltó. Salón de actos de Santa María La Rica, 3.

19:00-21:00 h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES Ciudad de Aire, Distrito V.

19:30 y 21:00 h. FARSA DEL CORNUDO, APALEADO Y CONTENTO Cía. A Scena Teatro. Director: Miguel Ángel Simal Entrada donativo: 5 € (a beneficio de la restauración de la Escalera Monumental de las Escolapias y futuro museo del fotógrafo del S. XIX Jean Laurent). Venta a partir de las 18:30 h. en el espacio. Escalera Monumental de las Escolapias, C/ Santiago, 29.

19:30 h. PASACALLES a cargo de Asociación Jóvenes Giganteros y Cabezudos “Los Pequeñantes” Plaza Cervantes, C/Tinte, C/ Talamanca, C/ Canovas del Castillo, Paseo de la Estación, Plaza de los Mártires, C/ San Diego, Plaza San Diego, Plaza Cervantes.

19:30 h. Peña El Golpe CONCURSO DE BACHATA. ¿Bailamos? si quieres una tarde/Noche de baile, vente a bailar. Inscripciones 30 min antes en el lugar de la actividad o redes sociales @esegolpealcala. Carpa de la peña en el recinto ferial.

19:30 h. Peña Los Vikingos XXXI CERTAMEN INTERNACIONAL DE LANZAMIENTO DE HUESO DE ACEITUNA. Tráete tus pulmones, la aceituna la ponemos nosotros. Inscripción 30 minutos antes. Mayores de 18 años. C/ Libreros.

19:30 h. Peña Los Presidiarios I CERTAMEN “LA MEJOR CROQUETA DE ALCALÁ”. Primer certamen de croquetas de Alcalá de Henares en colaboración con el restaurante “Plademunt”, donde se premiará la mejor croqueta de nuestra de ciudad. Bases de concurso en las redes sociales y nuestros carteles. Carpa de la peña en el recinto ferial.

20:00 h. CONCIERTOS DE LA MURALLA, OJETE CALOR + LADILLA RUSA + OBK + KING AFRICA + BINGO PARTY. Apertura de puertas 17:30 h. Venta de entradas desde este enlace. Huerta del Obispo.

20:00 h. Peña el Cazo BINGO SOLIDARIO. Para todos los públicos. Compra y juega tus cartones solidarios y gana premios cantando línea y/o bingo. AYUDANOS A AYUDAR. Local de la peña, calle Siete Esquinas, 13.

20:00 h. Peña El Pito BAILES DE SALON. Concurso de bailes en las siguientes disciplinas: SALSA, BACHATA Y PASODOBLE. Minutos antes de comenzar el concurso se podrán inscribir todas las personas que quieran participar. Plaza de los Santos Niños.

21:00 h. CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE “VIVA EL PASODOBLE”. Concierto homenaje a nuestros mayores. Plaza de Cervantes.

21:30 h. Peña Los Bufones IV CONCURSO DJ´s HOMENAJE DAVID DJ. Los participantes deben enviar sus sesiones con unas determinadas características al correo electrónico plosbufones@gmail.com. Carpa de la peña en el recinto ferial.

22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO. Cía. de Danza Pilar Barbancho presenta “ETERNA LOLA” Venta de entradas a partir del 19 de agosto en taquilla Teatro Salón Cervantes. Horario especial de taquilla 19 de agosto: de 9:00 a 14:00 h. Venta en culturalcala.com a partir del 19 de agosto a las 14:00 horas. Resto de días horario habitual de taquilla. Patio de Santo Tomás de Villanueva, Pl. de San Diego.

22:00 h. LAS NOCHES DE SEMENTALES… URBANA 22:00 h. LY RAINE.; 23:15 h. G´LAMOUR; 00:30 h. LOVE YI; Dj Tonek Beats & Aquira. Parque de Sementales 22:00 h. Peña Los Jardineros CONCIERTO GRUPO “T4”. Amenizarán la noche con Pop-Rock desde la época de los dinosaurios. C/ Eras de San Isidro nº 3, local 3, antiguo bar “London”.

22:30 h. SUELTA DE VACAS Venta de abonos y entradas en las taquillas de la plaza de toros a partir del 18 de agosto de 10:00 a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 h y en día de los festejos desde las 10 hasta el inicio del espectáculo. Venta online desde este enlace. Plaza de Toros, Avda. Miguel de Unamuno, 64.

22:30 h. BAILE con la orquesta THE RIVER Plaza de Cervantes.

23:00 h. Peña Los Gladiadores FIESTA CON EL MEJOR REMEMBER. Fiesta para los amantes del remember de la mano de DJ MIKI y SERGIO SOLANY. Carpa de la peña en el recinto ferial 23:00 h. Peña Los Presidiarios FIESTA REMEMBER ROCKON. Fiesta tributo al local leyenda del rock de Alcalá de Henares. Carpa de la peña en el recinto ferial.

23:30 h. Peña Los Grillaos FIESTA REMEMBER CON TORRES DJ. Revive los mejores éxitos de décadas pasadas en una noche llena de nostalgia y buen rollo. ¡Ven a bailar y disfrutar de los clásicos que nunca pasan de moda! Carpa de la peña en el recinto ferial.

23:30 h. Peña Los Bufones FIESTA REMEMBER. ALL NIGHT LONG DEMON. Ven a disfrutar de la mejor fiesta Remember, toda la noche con nuestro bufón residente: Demon. Carpa de la peña en el recinto ferial 01:00 h. Peña El Pito DJ SERGIO BLASCO Local de la Peña, C/ Postigo, 3.