Segundo incencio en apenas dos semanas: nuevo fuego declarado en el Polígono Azque de Alcalá de Henares

Los incendios siguen azotando a nuestro país. Casi, sin excepción. Y en el pasado 28 de agosto hubo otro fuego declarado en el polígono Azque, en Alcalá de Henares, donde ya hubo uno muy cerca hace menos de dos semanas.

Dos incendios en apenas dos semanas en Alcalá de Henares

El pasado 12 de agosto un incendio arrasó la vía pecuaria situada frente al barrio del Olivar-Las Sedas. Apenas dos semanas después, las llamas han vuelto a la misma zona, aunque en esta ocasión el fuego comenzó en un área industrial.

El incendio se originó el pasado jueves 28 de agosto, alrededor de las 18:30 horas, en las instalaciones de la empresa Grupo Layna, en el polígono Azque, con sede en la calle Perú. Desde el Camino del Olivar ya se podía observar una densa columna de humo negro que, en pocos minutos, se hizo visible desde distintos puntos de la ciudad. Las llamas afectaron tanto a una de las naves de la compañía como a un gran volumen de residuos acumulados en el exterior.

Los bomberos desplazaron inicialmente cinco dotaciones, aunque posteriormente se sumaron más efectivos para contener un fuego que tardó varias horas en quedar completamente extinguido.

No es la primera vez que esta empresa de Alcalá de Henares sufre un siniestro de este tipo. En los últimos años se han registrado al menos tres incendios en sus instalaciones del polígono Azque, además de varios fuegos en pastizales de la zona.

En julio de 2016, uno de los incendios más graves obligó a movilizar a 20 dotaciones de bomberos y a montar un hospital de campaña del SUMMA, aunque afortunadamente no hubo heridos. En septiembre de 2019, otro fuego calcinó más de 1.000 metros cuadrados de plásticos, maderas y papeles almacenados en el exterior, afectando también a patios colindantes, y requirió la intervención de nueve dotaciones.

Ya en junio de 2021, hasta 13 equipos de bomberos y brigadas forestales tuvieron que trabajar durante horas para sofocar otro incendio de material destinado al reciclaje en la zona exterior de la planta.