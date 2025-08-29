Nuevo fichaje del Alcalá: David Castejón, central de 21 años procedente del Atlético Albacete

Trece altas y nueve bajas en la plantilla son los números del Alcalá a tres días del cierre del mercado de fichajes de verano en Segunda Federación. Y el nuevo fichaje que acaba de oficializar el club es el de David Castejón García, central zurdo de 21 años que procede del Atlético Albacete.

José Antonio Pareja, presidente del club, confesó a la CRónica hace unas semanas que el objetivo del Alcalá era mantener el bloque que les hizo ascender de forma sobrada la pasada temporada. Y, a pesar de que ha habido alguna baja de nivel (aunque todas ellas han sido decisión del cuerpo técnico, cuentan desde el club a la CRónica de Alcalá), las principales piezas del equipo se han mantenido. Y lo más importante es que consiguieron renovar a su entrenador, Vivar Dorado, que cuenta con numerosos refuerzos para encarar una temporada del más alto nivel.

Altas y bajas en el Alcalá para la temporada 25/26

A solo tres días de que finalice el mercado de verano, estos son todos los fichajes que han completado desde la dirección deportiva, encabezada por Tito (exjugador del Rayo Vallecano). Recalcar que todos a coste cero, ya que llegan como agentes libres tras finalizar contrato con sus respectivos equipos (menos uno):

David Castejón . Central zurdo de 21 años, aterriza en El Val procedente del Atlético Albacete . Destaca por su fortaleza física con buen trato de balón.

. . Destaca por su fortaleza física con buen trato de balón. Javi Hernández . Mediocentro defensivo de 36 años, llega de la liga india. Aportará la experiencia tan importante y decisiva en categorías de este tipo. Ha jugado en equipos como el Real Madrid Castilla, Burgos o Cracovia (primera división polaca).

. Mediocentro defensivo de 36 años, llega de la liga india. Aportará la experiencia tan importante y decisiva en categorías de este tipo. Ha jugado en equipos como el Real Madrid Castilla, Burgos o Cracovia (primera división polaca). Antonio Salinas . Extremo derecho de 27 años, llega del Calahorra.

. Extremo derecho de 27 años, llega del Calahorra. Chete . Defensa central de 30 años. Procedente del Conquense. 1,81 metros de altura.

. Defensa central de 30 años. Procedente del Conquense. 1,81 metros de altura. Edu Viaña . Lateral derecho de 25 años procedente del Sanse.

. Lateral derecho de 25 años procedente del Sanse. Héctor Martínez . Central de 30 años que también llega procedente del Sanse. Jugador experimentado que ha tenido periplos de nivel como en el AEK Larnaca (primera división de Chipre).

. Central de 30 años que también llega procedente del Sanse. Jugador experimentado que ha tenido periplos de nivel como en el AEK Larnaca (primera división de Chipre). Cheki . Mediocentro de 29 años, viene de disputar la última temporada en el Illescas.

. Mediocentro de 29 años, viene de disputar la última temporada en el Illescas. Nico Sánchez . Prometedor lateral derecho de 20 años. Llega del Real Madrid C.

. Prometedor lateral derecho de 20 años. Llega del Real Madrid C. Isma Gil . Portero de 36 años que llega del Xerez. Con mucha experencia, pero no lo tendrá fácil para imponerse en la titularidad a "Superpantoja".

. Portero de 36 años que llega del Xerez. Con mucha experencia, pero no lo tendrá fácil para imponerse en la titularidad a "Superpantoja". Aitor González . Mediocentro de 24 años que aterriza en el Val procedente del filial del Rayo Vallecano.

. Mediocentro de 24 años que aterriza en el Val procedente del filial del Rayo Vallecano. Jaime de Castro . Otro lateral derecho; procedente del filial del Leganés, con 23 años.

. Otro lateral derecho; procedente del filial del Leganés, con 23 años. Iván Robledo . Extremo derecho de 19 años que procede del juvenil A del Rayo Vallecano.

. Extremo derecho de 19 años que procede del juvenil A del Rayo Vallecano. David López. Delantero centro de 21 años que llega cedido de la Cutural Leonesa (segunda división). Se espera mucho de él.

Y estas son todas las incorporaciones de las que disfruta hasta el momento Vivar Dorado, que tendrá quebraderos de cabeza para formar los primeros onces en la competición. Fichajes que, además, cubren (casi) todas las posiciones del campo. Además de las altas, el club también ha anunciado durante el mercado de fichajes la renovación de los siguientes futbolistas: Daniel Marín, Carlos Pantoja, Álvaro Portero, Izan, Javi Jiménez, Marco López, Ángel Blanco, Arribas, Dani Nieto, Sergio Marcos, Borja Sánchez,

Por otro lado, estas son las bajas que ha anunciado hasta el Alcalá:

Malote . Abandona el club como agente libre para unirse al Unión Adarve. Baja sensible para el Alcalá y que ha dolido mucho entre la afición.

. Abandona el club como agente libre para unirse al Unión Adarve. Baja sensible para el Alcalá y que ha dolido mucho entre la afición. Pablo Sánchez . El extremo de 22 años pone rumbo al filial del Rayo Vallecano, también como agente libre.

. El extremo de 22 años pone rumbo al filial del Rayo Vallecano, también como agente libre. Mohamed Djouldé Bah . El delantero senegalés estará cedido la temporada 25/26 en el Lenense.

. El delantero senegalés estará cedido la temporada 25/26 en el Lenense. Sergio Sousa . Otra de las bajas sensibles para el Alcalá de Vivar Dorado en este mercado de fichajes.

. Otra de las bajas sensibles para el Alcalá de Vivar Dorado en este mercado de fichajes. Marcos de Felipe .

. Agustín Módula .

. David López (lateral derecho de 31 años).

(lateral derecho de 31 años). Antonio Huelves. El lateral derecho de 30 años "colgó las botas" de forma prematura tras sufrir varias lesiones de gravedad.

Así, la plantilla queda actualmente compuesta por 25 futbolistas, con una edad media de 27 años y tan solo un extranjero (Philippe Arthur Banen).

Y, con todo ello, el Alcalá encara con ilusión la temporada 25/26, en la que debutará el próximo 7 de septiembre en casa del San Sebastián de los Reyes. Un año que es histórico para el club y en el que disputarán la Copa de S. M. el Rey tras ser campeones de su grupo de Tercera Federación.