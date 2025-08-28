Programación taurina en las Ferias y Fiestas de Alcalá: Morante de la Puebla no llega a tiempo, pero habrá un sustituto

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares continúan su curso. Todavía quedan tres jornadas de festivos en la ciudad complutense (hasta el 31) y desde el próximo viernes 29 de agosto (hasta el domingo inclusive), los alcalaínos podrán disfrutar de la vuelta de los toros a sus festivos con grandes nombres del mundo de la tauromaquia. Aunque, eso sí, no toreará Morante de la Puebla, después de sufrir una cornada en Pontevedra el pasado 10 de agosto. Este, reaparecerá el 3 de septiembre en Melilla, y como ha podido confirmar La CRónica de Alcalá, hoy se anunciará su sustituto en las corridas de Alcalá.

La programación taurina en las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, que lamenta la ausencia de Morante de la Puebla

Después de que el año pasado no hubiera corrida de toros por diversos conflictos burocráticos, este año, por cuarta vez en diez años, volverán las corridas a la ciudad. Así lo adelantó a este diario Antonio Saldaña, concejal de Fiestas de Alcalá de Henares, el pasado mes de julio.

Y durante estos días la ciudad complutense se ha llenado de publicidad anunciando la programación taurina para este próximo fin de semana: se han visto carteles en autobuses, paradas de transporte público... Una vuelta, indudablemente, a lo grande. Aunque eso sí, marcada por la inesperada ausencia de Morante de la Puebla, que era la gran estrella de la programación. Y su sustituto se anunciará en la jornada de hoy, 28 de agosto.

Así, la programación de corridas en la ciudad es la siguiente:

Viernes 29 de agosto (19:00 horas): tendrá lugar una corrida de toros mixta , con cuatro toros (de la ganadería de Hermanos Gallón), y en la que torearán Marco Pérez , y Olga Casado , que hará lo propio con dos novillos. Y toreará también el sustituto de Morante de la Puebla , que se anunciará en las próximas horas.

(19:00 horas): tendrá lugar una , con cuatro toros (de la ganadería de Hermanos Gallón), y en la que torearán , y , que hará lo propio con dos novillos. Y , que se anunciará en las próximas horas. Sábado 30 de agosto (19:00 horas): corrida de rejones, con seis toros (de la ganadería de Luis Albarrán), en la que torearán Andy Cartagena, Rui Fernandes, y Sergio Galán .

(19:00 horas): (de la ganadería de Luis Albarrán), en la que torearán . Domingo 31 de agosto (19:00 horas): corrida de toros (seis toros, de Román Sorando), con Fernando Adrián y Víctor Hernández en el albero.

Precio y cómo conseguir entradas

Todavía hay entradas para todos los días y se pueden conseguir de forma online a través de este enlace.

Precios para las corridas de toros en Alcalá de Henares / Loyjor

Los precios van desde los 20 euros (las más asequibles) hasta los 238 euros, siendo las más costosas.