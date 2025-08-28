El viernes 29 de agosto abre el periodo de licitación para las papeleras Greenfresh, en Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha anunciado que desde el viernes 29 de agosto se abre el plazo de licitación, durante 10 días naturales, para el contrato de “Adquisición de papeleras Greenfresh como complemento de las Islas Climáticas”, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística 2023.

Papeleras "inteligentes" Greenfresh de hasta 60 litros junto con los bancos, en Alcalá de Henares

El proyecto tiene como objetivo reforzar las actuaciones del eje 1 del plan, mejorando la digitalización y sostenibilidad de estos espacios urbanos. Las nuevas papeleras Greenfresh funcionarán como complemento a los bancos instalados en las llamadas islas-corolas climáticas, ampliando así su utilidad y aportando servicios innovadores.

Cada unidad contará con una estructura de acero de alta resistencia, pintada en marrón corten, a juego con el diseño de las islas climáticas. Tendrán una capacidad de 60 litros, estarán preparadas para reciclaje selectivo y llevarán el símbolo identificativo de cada tipo de residuo. Además, su fijación se realizará directamente a los laterales del banco, nunca al suelo, con la misma altura y proporciones, e incluirán un tejadillo superior para evitar manipulaciones indebidas.

En línea con la apuesta por la innovación, estas papeleras dispondrán de sensores inteligentes conectados a un Dashboard municipal, que avisará automáticamente cuando se encuentren llenas para facilitar su vaciado y optimizar el servicio de limpieza.

El contrato contempla un plazo de ejecución de 3 meses desde la adjudicación y un presupuesto máximo de 7.600 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas deberán presentar su documentación a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dirigiendo su propuesta a la Concejalía de Turismo desde este enlace.