Limpiezas intensivas en los barrios de El Olivar y Las Sedas, en Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, desarrolla durante este 28 de agosto una nueva jornada de la campaña anual de limpiezas intensivas en los barrios de El Olivar y Las Sedas.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 20 de agosto, ya se han ejecutado trabajos en zonas como la comprendida entre la calle Empecinado, Cardenal Sandoval y Rojas, Andrés Saborit y Paseo de los Curas; la calle Trinidad y su entorno; Madre de Dios y la Vía Complutense; o el Paseo de la Estación y calles adyacentes, entre otras.

Próximos barrios de Alcalá de Henares en los que tendrá lugar la limpieza intensiva

En las próximas jornadas, el calendario prevé intervenciones en barrios como Juan de Austria, Caballería Española, Lope de Figueroa, Ciudad del Aire, Nuevo Alcalá o Venecia.

La campaña, que se prolongará a lo largo de 40 jornadas laborales, tiene como objetivo reforzar la limpieza viaria y mejorar la imagen urbana en todos los barrios de la ciudad. Como novedad, se ha diseñado tras un análisis técnico basado en datos, incidencias y patrones de uso del espacio público, lo que permite una actuación más eficaz y adaptada a las necesidades reales.

Para la ejecución de los trabajos se ha destinado un equipo específico de 15 operarios, apoyado por 3 baldeadoras, 4 hidrolimpiadoras y otros vehículos, que permiten realizar limpiezas intensivas con agua a presión, jabón desinfectante y desengrasante, eliminando residuos incrustados y suciedad persistente. En total, se invertirán 4.200 horas de trabajo en plazas, parques, calles peatonales y espacios estanciales.

El presupuesto total asciende a 200.000 euros, incluido en el contrato municipal de limpieza viaria. Estas actuaciones complementan las labores ordinarias y buscan dar respuesta a la acumulación de residuos y al desgaste urbano derivado del uso intensivo de los espacios públicos.

Por otro lado, el ayuntamiento recuerda la importancia de la colaboración vecinal: la retirada de vehículos en las calles señalizadas es fundamental para permitir el acceso de la maquinaria y mejorar la eficacia de los trabajos. Asimismo, se insiste en la necesidad de mantener limpio el entorno, depositando correctamente los residuos en los contenedores y usando el servicio gratuito de recogida de muebles y enseres.