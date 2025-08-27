Entran de madrugada al Ayuntamiento de Alcalá de Henares... y los ladrones se llevan una cafetera y un portátil: ya han sido detenidos

Ni dinero, ni multitud de ordenadores o dispositivos tecnológicos. Tres ladrones accedieron durante la madrugada del pasado 27 de julio al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y se llevaron un ordenador y una cafetera. Así lo han anunciado desde el propio consistorio, y los tres ladrones ya han sido detenidos tras la pertinente investigación de las autoridades policiales.

Y la concejala de Seguridad de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha valorado positivamente la detención de los tres hombres implicados en el robo registrado en el ayuntamiento. También ha explicado que el Gobierno municipal decidió esperar a pronunciarse públicamente "para no interferir en las diligencias policiales" y ha destacado que la colaboración entre el ayuntamiento y los investigadores fue constante desde el primer momento.

En relación al material sustraído, la concejala ha precisado que "los ladrones únicamente se llevaron una cafetera y un ordenador que estaba vacío, de manera que en ningún momento se han visto comprometidos datos sensibles ni se ha afectado al funcionamiento del Ayuntamiento".

La edil ha querido agradecer expresamente la labor de la Policía Nacional, que en pocas semanas logró detener a los tres responsables y recuperar parte del material. "La rápida actuación policial demuestra eficacia y transmite tranquilidad a los vecinos de Alcalá", ha señalado.

Por otro lado, el ayuntamiento ha confirmado que, a raíz de estos hechos, se han revisado y mejorado los protocolos internos de prevención y protección, con el objetivo de reforzar la seguridad en las dependencias municipales.