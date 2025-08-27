Comienzan las obras de la Plaza de las Bernardas: este es el plazo estimado y presupuesto invertido

El pasado mes de mayo, la Comisión Local de Patrimonio de Alcalá de Henares aprobó varios proyectos relevantes para la conservación y mejora del patrimonio histórico de la ciudad, entre los que destacó la restauración de los pavimentos de la Plaza de las Bernardas, un enclave monumental clave del casco histórico complutense.

Dos meses de obras y una inversión de 48.000 euros

El concejal de Patrimonio, Vicente Pérez, ha anunciado en la mañana del 27 de agosto que las obras han dado comienzo, “en concreto en la zona sur”, y ha afirmado que son unas obras “muy necesarias destinadas a restaurar el pavimento que se encontraba en un pésimo estado de conservación y que, incluso, ofrecían peligro para los viandantes”. Pérez ha destacado también que las obras “concluirán en un periodo de dos meses y medio y han supuesto una inversión de 48.000 euros”.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Protección del Conjunto Histórico de Alcalá de Henares y suponen un paso más para poner en valor el patrimonio local de la ciudad complutense como motor cultural, social y turístico.

La Plaza de las Bernardas, un espacio emblemático de Alcalá de Henares

Los terrenos de la Plaza de Las Bernardas están catalogados como Conjunto histórico y artístico de la Ciudad de Alcalá de Henares, Bien de Interés Cultural y Zona de Yacimiento arqueológico documentado, y pertenecen al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El concejal de Patrimonio ha puesto en valor la importancia de esta intervención: “Con esta actuación recuperamos la esencia patrimonial de uno de los espacios más emblemáticos de Alcalá siempre desde el máximo respeto a su valor histórico”.

La plaza está enmarcada con tres históricos edificios: linda al oeste con el ala oriental del Palacio arzobispal, en el que sobresale el Torreón de Tenorio (s. XIV), al este con el antiguo convento de la Madre de Dios de los Dominicos, hoy el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (s. XVII-XVIII), y al norte la fachada barroca del Convento de San Bernardo (s. XVII).

Creada a principios del siglo XVII es uno de los rincones más bellos de Alcalá. Nació tras el derribo de la almanxara, el barrio de los carpinteros de la antigua morería, por mandato del Cardenal Bernardo Sandoval y Rojas con el objetivo de crear un espacio arquitectónico que sirviera de marco al Convento de las Bernardas que había mandado construir.