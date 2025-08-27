Conciertos por Las Noches de Sementales en Alcalá de Henares: consulta horarios y artistas que actuarán

La música es uno de los platos fuertes de las Ferias y Fiestas de Alcalá 2025. Y no solo por los Conciertos de la Muralla. Los alcalaínos y visitantes de la ciudad durante estos días podrán disfrutar también del ciclo de Las Noches de Sementales, que se celebrará del jueves 28 al sábado 30 de agosto, tres noches de conciertos gratuitos de rock, música urbana y rumba, organizados con la colaboración de la asociación Alcalá es Música.

Noches de Sementales en Alcalá de Henares: conciertos gratuitos, DJ's...

De este modo, la música en directo volverá a llenar este parque desde las 22:00h a las 02:00h, con DJ desde las 21:30h. Las Noches de Sementales arrancará el jueves 28 con tres propuestas de rock para todos los gustos: Agua Rata (22:00h), Barrence Whitfield (USA) + MFC Chicken (UK) (23:15h), y uno de los platos fuertes, Las Sexpeares (00:30h), ganadoras del pasado Alcalá Suena 2024. El ambiente estará amenizado por DJ Rubenazo.

El viernes 29 será el turno de la música urbana, en una sesión dedicada al público más joven en la que el trap será protagonista. Abrirá el escenario la valenciana Ly Raine (22:00h), seguirá g’lamour (23:25h) un colectivo alcalaíno que pondrá sobre las tablas a los artistas Aval, Faezz y Sacai, y cierra la noche una de las figuras más relevantes de la música urbana de nuestro país, el artista alcalaíno Love Yi. Los DJ Tonek beats & Aqira se encargará de que el público no deje de bailar en ningún momento.

Para cerrar, el sábado 30 Sementales sonará a rumba. El alcalaíno Luis de Diego (22:00h) volverá a mostrar al mundo su fusión de música. Le seguirá Jarana (23:15h), y cerrará la noche Gipsy Power Band (00:30h). DJ La Furgo, el programa de la radio UAH de músicos emergentes, amenizará también la noche.

Cartel de Las Noches de Sementales en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Como novedad, este año el ciclo tiene una APP disponible en ANDROID y iPHONE donde poder consultar toda la programación y detalles de los artistas.