El comisario de la Policía Local de Alcalá de Henares, denunciado por acoso laboral, calumnias e injurias a una compañera

Una agente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz ha denunciado al actual comisario principal de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, por acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias.

En el escrito judicial, según publica el diario El Mundo, la funcionaria afirma que "Luis Antonio Moreno Pascual ha realizado afirmaciones injuriosas, calumniantes y denigrantes hacia mi persona, en su etapa como comisario principal en Torrejón de Ardoz, tales como 'me acuesto con ella', 'es mi amante' o 'me la follo'".

La afectada intentó que Moreno Pascual se retractara de sus supuestos comentarios y pidiera disculpas mediante dos burofaxes, aunque ninguno de ellos surtió efecto. Y, ahora, la agente está de baja laboral.

Las supuestas expresiones le afectaron en lo personal y laboral: varios funcionarios, dispuestos a declarar como testigos

Según relata la agente policial, esas expresiones "dieron lugar a una afectación grave a mi honor y dignidad, tanto en el ámbito privado como en mi entorno laboral".

Además, varios de los funcionarios que escucharon estas afirmaciones han señalado que están dispuestos a declarar para ratificarlo. Septiembre será cuando se celebre el acto de conciliación previo a la interposición de una querella penal, siempre y cuando no haya acuerdo entre las partes.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares afirman que creen "en la presunción de inocencia" del comisario

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha lamentado las acusaciones sobre el comisario de la Policía Local: "Lo que hay aquí es un acto de conciliación, en un asunto que no tiene absolutamente nada que ver con Alcalá de Henares, y lo razonable sería actuar con prudencia", ha señalado De Miguel.