Calendario escolar 2025-2026 en Alcalá de Henares: las fechas claves del nuevo curso

Con la cercana llegada de septiembre, el colegio está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y por ello es fundamental tener a mano el calendario escolar del curso 2025/26 de los centros de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Por ello, hemos recogido todas estas fechas de los centros de Alcalá de Henares.

¿Cuándo empiezan las clases en Alcalá de Henares?

Estas son todas las fechas de inicio de los diferentes centros en Alcalá de Henares para el curso 2025/26:

Escuelas Infantiles , Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos ( 8 de septiembre 2025 ).

, Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos ( ). Centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial ( 8 de septiembre 2025 ).

( ). Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria ( 8 de septiembre 2025 ).

). Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ( 9 de septiembre 2025 ).

( ). Centros integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria ( 9 de septiembre 2025 ).

). Conservatorios Profesionales de Música ( 9 de septiembre 2025 ).

). Conservatorios Profesionales de Danza ( 9 de septiembre 2025 ).

). Escuelas Oficiales de Idiomas ( 9 de septiembre 2025 ).

). Escuelas de Arte - 2º curso de los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño ( 9 de septiembre 2025 ).

). Escuelas de Artes Plásticas y Diseño ( 18 de septiembre 2025 ).

). Escuelas de Educación de Personas Adultas ( 18 de septiembre 2025 ).

( ). Centros de Enseñanzas Deportivas, los Ciclos de Artes Plásticas y Diseño (19 de septiembre 2025).

¿Y cuándo finaliza el curso 2025/26?

Escuelas Infantiles , Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos ( 31 de julio 2026 ).

, Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos ( ). Centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial ( 19 de junio 2026 ).

( ). Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria ( 19 de junio 2026 ).

( ). Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ( 19 de junio 2026 , excepto 2º de Bachillerato, que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la prueba de acceso a la Universidad y de sus procedimientos asociados).

( , excepto 2º de Bachillerato, que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la prueba de acceso a la Universidad y de sus procedimientos asociados). Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria ( 19 de junio 2026 , excepto 2º de Bachillerato, que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la prueba de acceso a la Universidad y de sus procedimientos asociados).

, excepto 2º de Bachillerato, que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la prueba de acceso a la Universidad y de sus procedimientos asociados). Conservatorios Profesionales de Música y Conservatorios Profesionales de Danza (excepto el alumnado de 6º curso de enseñanzas profesionales, que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de las pruebas de acceso a la Universidad y de sus procedimientos asociados) ( 19 de junio 2026 ).

). Escuelas Oficiales de Idiomas ( 25 de junio 2026 ).

). Escuelas de Arte ( 19 de junio 2026 ).

). Escuelas de Enseñanzas Artísticas Superiores ( 19 de junio 2026 ).

). Centros de Educación de Personas Adultas (19 de junio 2026).

Todas las fechas del calendario escolar en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Los festivos en Alcalá de Henares en este curso