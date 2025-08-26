El Alcalá jugará contra el Salamanca en el LVIII Torneo Cervantes: fecha y precios de las entradas

El Alcalá, que debutará el próximo 7 de septiembre frente al Sanse en Segunda Federación, ha anunciado que celebrará el LVIII Torneo Cervantes frente al Salamanca en el estadio municipal El Val el sábado 30 de agosto (19:00).

Desde el club animan a los aficionados a asistir a este partido que será el último test de los de Vivar Dorado antes del debut en competición oficial. Y el precio de las entradas será de cinco euros para el público general y gratis para los abonados.

El Trofeo Cervantes, un histórico desde 1967

El Trofeo Cervantes es un torneo amistoso de fútbol que se celebra en Alcalá de Henares y que organiza el Alcalá todos los años desde 1967, exceptuando en el año 2020 por la pandemia del COVID-19. En este han competido prestigiosos equipos como el Rayo Vallecano, Getafe, Osasuna o Real Zaragoza.

El último campeón del torneo, en 2024, fue el Arandina C.F. y el Alcalá lleva sin levantarlo desde 2023, por lo que en esta ocasión pretende vencer al Salamanca para poner fin a esta racha y afrontar los últimos días antes del inicio de temporada con buenas sensaciones.