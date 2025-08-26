DEPORTES

El Alcalá jugará contra el Salamanca en el LVIII Torneo Cervantes: fecha y precios de las entradas

Los de Vivar Dorado afrontan este histórico torneo como última prueba antes del comienzo oficial de la temporada en Segunda Federación

El Alcalá sigue con la preparación para la próxima temporada

El Alcalá sigue con la preparación para la próxima temporada / RSD Alcalá

Juan Luis Martín

El Alcalá, que debutará el próximo 7 de septiembre frente al Sanse en Segunda Federación, ha anunciado que celebrará el LVIII Torneo Cervantes frente al Salamanca en el estadio municipal El Val el sábado 30 de agosto (19:00).

Desde el club animan a los aficionados a asistir a este partido que será el último test de los de Vivar Dorado antes del debut en competición oficial. Y el precio de las entradas será de cinco euros para el público general y gratis para los abonados.

El Trofeo Cervantes, un histórico desde 1967

El Trofeo Cervantes es un torneo amistoso de fútbol que se celebra en Alcalá de Henares y que organiza el Alcalá todos los años desde 1967, exceptuando en el año 2020 por la pandemia del COVID-19. En este han competido prestigiosos equipos como el Rayo Vallecano, Getafe, Osasuna o Real Zaragoza.

El último campeón del torneo, en 2024, fue el Arandina C.F. y el Alcalá lleva sin levantarlo desde 2023, por lo que en esta ocasión pretende vencer al Salamanca para poner fin a esta racha y afrontar los últimos días antes del inicio de temporada con buenas sensaciones.

