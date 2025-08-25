Así es el dispositivo de seguridad pionero en tecnología preventiva que usa Alcalá de Henares en sus Ferias y Fiestas

Alcalá de Henares ha dado el pistoletazo de salida a sus Ferias y Fiestas 2025 con un pregón cargado de emoción a cargo del cuerpo de Bomberos, y con un amplio dispositivo de seguridad sin precedentes, fruto de tres años de evaluación continua, mejora progresiva y colaboración entre administraciones.

Más agentes, drones, unidad canina... para garantizar unas Ferias y Fiestas seguras en Alcalá de Henares

El operativo de este año incorpora tecnología de vanguardia como drones con visión nocturna que vigilarán las zonas más sensibles, como la ribera del río, además de un sistema de videovigilancia inteligente que permite detectar en tiempo real situaciones de riesgo, registrar posibles agresiones y facilitar la identificación e interceptación inmediata de sus autores.

Entre las novedades más destacadas del dispositivo 2025 se encuentra la nueva unidad de actuación frente a bandas juveniles conflictivas, que trabaja de forma preventiva para evitar la entrada de grupos violentos durante los festejos. A ello se suma el refuerzo de la unidad canina, que permite controles antidroga más selectivos y eficaces en puntos clave del recinto ferial y zonas de ocio.

El despliegue incluye, además, controles de acceso reforzados, pulsadores de emergencia en las peñas y una zona cero específica para atender agresiones, preservar pruebas legales y activar con rapidez los protocolos de atención a víctimas.

Orlena de Miguel, concejala de Seguridad Ciudadana, ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno con la prevención y la tranquilidad de los vecinos:

"Estas son unas Ferias seguras, gracias a un dispositivo profesional, inteligente y preparado para anticiparse a cualquier problema. No hablamos solo de presencia policial, sino de un sistema integral de vigilancia y respuesta que nos permite actuar con rapidez y eficacia. Queremos que todos disfruten, pero también que todos se sientan protegidos".

Sobre las novedades incorporadas, De Miguel ha subrayado:

"Este año damos un paso más con la nueva unidad especializada en bandas y con el refuerzo de nuestra unidad canina. Además, los drones de visión nocturna y las cámaras instaladas nos ofrecen un control total del entorno. Gracias a esta inversión en seguridad, evitamos incidentes y protegemos a los asistentes antes, durante y después de cada evento".

Con más de 1.000 efectivos desplegados entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y unidades especializadas, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares esperan que estos festivos vuelvan a ser seguros para todos.