Programación del martes 26 de agosto en las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares: consulta horarios y actividades

La jornada del martes de Ferias de Alcalá de Henares comenzará con una exhibición de vehículos clásicos de bomberos a las 10:00 horas en la Plaza de los Santos Niños, mientras que la Plaza de Cervantes acogerá a partir de las 11:00 horas el tradicional Torneo Multitudinario de Mus, que disputarán más de 500 personas. El torneo, organizado por la Asociación Madrileña de Mus, comenzará con las rondas previas a lo largo de la Plaza de Cervantes. El miércoles 27 tendrán lugar las finales y la entrega de premios en el Salón de Tapices del Círculo de Contribuyentes.

El torneo de mus será una de las principales citas del martes de Ferias, que también contará con la tradicional merienda con los mayores en la residencia Francisco de Vitoria a cargo de las peñas festivas. Además, los Gigantes y Pequeñantes volverán a hacer disfrutar a grandes y pequeños y habrá múltiples actividades infantiles con castillos hinchables, juegos desenchufados y cuentacuentos en el Parque O’Donnell o múltiples juegos de todo tipo organizados por las peñas como las Mini Olimpiadas, la Gymkana o torneos de brisca o de tute.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, recibirá a las 12:00 hora en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al torero Sergio Rodríguez, que recibirá un reconocimiento tras alzarse como ganador de la Copa Chenel 2025.

Y no pueden faltar en las noches de Ferias teatro y música. A las 21:30 horas Teatro en Ferias con Yllana en el Teatro Salón Cervantes, el Ballet de Cristina Guadaño presenta “VIAJE POR LA ZARZUELA” en las Noches del Patio en el Patio de Santo Tomás de Villanueva, o la música de Manuel Alejandro, que presenta Intimísimo en el Parque de Sementales. Y, además, vuelve un año más las visitas al Patrimonio a la luz de la Luna. Este martes al Palacio Consistorial.

Además, en el Recinto Ferial, el martes 26 y el miércoles 27 tendrá lugar el ‘Día sin ruido’ de 19:00 a 21:00 horas. De este modo, las atracciones evitarán la emisión de ruido para que las personas con sensibilidad acústica puedan disfrutar de las atracciones del Ferial.

Consulta la programación al completo del martes 26 de agosto en las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares

10:00 a 12:30 h. EXHIBICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE BOMBEROS de la Comunidad de Madrid. Plaza de los Santos Niños.

10:30 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: Plaza de Cervantes, Libreros, Azucena, Paseo de la Alameda, Plaza de la Juventud, Av. Virgen del Val, Salamanca, Felipe II, Juan de Austria, Ronda Ancha, Teniente Ruiz, Libreros, Plaza de Cervantes.

11:00 - 13:00 h. SPLASH. TOBOGAN ACUÁTICO. Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable para los más pequeños. A las 13.00 h fiesta de la espuma. Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos

11:00-13:00 h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLE.S Plaza del Viento, Espartales, Distrito IV 11:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES “LA CASITA DEL O´DONNELL”, talleres de la Concejalía de Medio Ambiente. Papiroflexia divertida reutilizando papel. Entrada gratuita, aforo limitado. Recogida de entradas a partir de las 10:45 h en la puerta de la Casita del O´Donnell hasta completar aforo. Los menores deberán estar acompañados de adulto acompañante en todo momento. Duración aproximada 1 hora.

11:00 – 14:00 h. JUEGOS DESENCHUFADOS. Juegos Desenchufados, una colección de juegos elaborados artesanalmente. Parque O´Donnell.

11:00 h. GRAN TORNEO MULTITUDINARIO DE MUS. Inscripciones: del 1 al 23 de agosto (o hasta completar cupo) en la Oficina de Turismo de la Capilla del Oidor (Plaza de Cervantes). Organiza la Asociación Madrileña de Mus. Plaza de Palacio.

11:00 h. Peña El Encierro MINI OLIMPIADAS CON ALMUERZO SOLIDARIO. Superación de todas las pruebas (salto de longitud, salto de altura, lanzamiento, carrera de obstáculos, carrera de velocidad) por los mini olímpicos. A partir de 6 años. Inscripción 30 minutos antes en el lugar de la actividad. Se repartirá un almuerzo solidario al precio de 2€ que se destinará íntegramente a la Fundación Astier Centro San José. Barrio Venecia, plaza en esquina de Calle Gran Canal donde con Calle Río Miño.

11:30 h. Peña El Hormigón GYMKANA INFANTIL “EL HORMIGUERO”. Chuches para todos los participantes. No necesaria inscripción. Para niños de 0 a 12 años acompañados de adultos. Plaza de San Diego, frente a la Universidad.

12:00 h. Acto de reconocimiento al torero D. SERGIO RODRÍGUEZ, ganador de la Copa Chenel 2025 Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento.

13:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA. Plaza de los Santos Niños.

13:30 h. VERMUT. A cargo de las Peñas Festivas Los Jardineros, Los Abejorros y El Quijote. 1 euro para el vaso reembolsable. Plaza de Cervantes

13:30 h. Peña Los Jardineros MIGAS BENEFICAS Y SANGRÍA. Organiza Asociación Cultural Peña Los Jardineros. Donativo 1 € a favor de la Asociación Holanda (Asociación para personas con diversidad funcional intelectual de Alcalá de Henares), Plaza de Cervantes.

17:30 h. Peña Los Jardineros I CAMPEONATO DE BRISCA. Inscripciones 1 hora antes en la sede de la peña. C/ Eras de San Isidro, 3, local, 3, antiguo bar “London” 17:30 h. Peña Los Bufones PINTACARAS BUFÓN. Los bufones se convertirán en maquilladores infantiles para que los más pequeños puedan transformarse en sus superhéroes preferidos. No existe inscripción previa. Para mayores de 6 meses. Plaza de Cervantes.

18:00 – 21:00 h. JUEGOS DESENCHUFADOS. Juegos Desenchufados, una colección de juegos elaborados artesanalmente. Parque O´Donnell.

18:00 h. VISITA A RESIDENCIA FRANCISCO DE VICTORIA. Merienda con los mayores a cargo de todas las peñas festivas. Residencia Francisco de Victoria, C/ Villamalea.

18.00 h. Peña los Abejorros JUEGA Y CANTA CON NOSOTROS. Actividad dirigida a los más pequeños y en la que durante 90 min en la carpa de la peña jugarán y disfrutarán de juegos populares. Será una fiesta para ellos. Carpa de la peña en el recinto ferial.

18:00 h. Peña Los Gladiadores V TORNEO DE TUTE. Inscripciones 30 minutos antes en la carpa, para mayores de 15 años. Carpa de la peña en el recinto ferial 18:30 h. Peña Puerta de Alcalá FRIKIGOL. Intenta ser el campeón metiendo el balón por uno de los agujeros de la portería. Inscripciones 30 minutos antes en el mismo lugar de la actividad, para mayores de 5 años. Plaza de Cervantes.

19:00 h. Peña Los Pichis CONCIERTO 40 ANIVERSARIO. Concierto con las mejores canciones Pop/ Rock/Indie en español a cargo del grupo BAJO ZERO. Plaza Palacio.

19:00-21:00 h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES Parque de Magallanes, Distrito II.

19:00 h. Peña Los Grillaos GRILLARCILLA. Se busca al escultor más ingenioso de arcilla, desde los 3 hasta los 12 años. Inscripción en el mismo sitio de la actividad. Parque de la Juventud.

19:00 h. Peña El Nido GYMKANA INFANTIL. Varios juegos de habilidad, físicos y de divertimento. Concurso infantil hasta 14 años. Inscripción 30 minutos antes del comienzo. Detalles y premios para todos los participantes. Capilla del Oidor 19:00 h. Peña Los Doblones y Peña El Encierro PASACALLES CON CHARANGA. Amenizado con música en directo por la “Charanga Iplacea” Plaza de Cervantes.

19:00 h. Peña El Pito CAMPEONATO DE FUTBOL-CHAPA. Los participantes pueden llevar su propio equipo de chapas. Inscripción 1 hora antes y se entregaran las normas. Participación de 5 años en adelante. Se premiará a los dos primeros de cada categoría y las categorías son las siguientes: - Infantil – de 5 a 10 años; - Cadete – de 11 a 14 años; - Juvenil – de 15 a 17 años; - Senior – A partir de 18 años. Local de la Peña, C/ Postigo 3

19:00 h. Peña el Cazo TALLER Y EXHIBICIÓN DE CHEERLEADING. Diplomas y chuches para todos. Inscripciones desde las 18:45 h, para todas las edades. Plaza de los Santos Niños.

19:00 h. CUENTACUENTOS. ¡UF! QUÉ SUSTO. A cargo de Légolas Colectivo Escénico. Entradas (gratuitas) recogida 30 minutos antes. Edad recomendada a partir de 4 años. Aforo limitado, máximo 4 entradas por persona, se ruega un adulto por niño. La Casita del O’Donnell - Parque O’Donnell.

19:30 h. PASACALLES a cargo de Asociación Jóvenes Giganteros y Cabezudos “Los Pequeñantes”. Plaza Cervantes, C/ Portilla, Paseo de Pastrana, C/ Luis Vives, C/ Ronda Fiscal, C/ Gran Canal, C/ Carmen Descalzo, C/ Colegios, Plaza Cervantes.

19:30 h. Peña Los Bufones, Los Vikingos y Los Presidiarios CERVECHARANGA. Pasacalles con la charanga XPLOSION recorriendo el casco histórico de la ciudad acabando en el recinto ferial. Casco Histórico.

19:30 y 21:00 h. FARSA DEL CORNUDO, APALEADO Y CONTENTO Cía. A Scena Teatro. Director: Miguel Ángel Simal Entrada donativo: 5 € (a beneficio de la restauración de la Escalera Monumental de las Escolapias y futuro museo del fotógrafo del S. XIX Jean Laurent). Venta a partir de las 18:30 h. en el espacio. Escalera Monumental de las Escolapias, C/ Santiago, 29.

21:00 h. BAILE para NUESTROS MAYORES. Plaza de Cervantes.

21:00 h. Concierto de SIN RECREO. Trío musical acústico que interpreta temas españoles de los 80 y 90. Plaza de los Santos Niños.

21:30 h. TEATRO EN FERIAS, LO MEJOR DE YLLANA. Idea original y dirección artística: Yllana. Intérpretes: Fidel Fernández, Juan Ramos, Luis Cao, Juanfran Dorado y Jony Elías. Venta de entradas: Taquilla Teatro Salon Cervantes y www. culturalcala.es Teatro Salón Cervantes, C/ Cervantes, 7.

21:30 h. Peña Los Vikingos BRUNCH in the ferial by Los Vikingos. Tardeo con La mejor música electrónica. Carpa de la peña en el recinto ferial.

22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO. Ballet de Cristina Guadaño presenta “VIAJE POR LA ZARZUELA” Venta de entradas a partir del 19 de agosto en taquilla Teatro Salón Cervantes. Horario especial de taquilla 19 de agosto: de 9:00 a 14:00 h. Venta en culturalcala.com a partir del 19 de agosto a las 14:00 horas. Resto de días horario habitual de taquilla. Patio de Santo Tomás de Villanueva, Pl. de San Diego.

22:00 h. MANUEL ALEJANDRO, presenta INTIMÍSIMO Parque de Sementales.

22:00 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita guiada al Palacio Consistorial. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Plaza de Cervantes. Plazas limitadas. Reserva previa en las oficinas de turismo Capilla del Oidor y Casa de la Entrevista a partir del 22 de agosto. Punto de encuentro: 5 minutos antes en la puerta principal del Ayuntamiento.

22:30 h. BAILE con la orquesta SIX BAND. Plaza de Cervantes 23:30 h. Peña Los Bufones MÚSICA DE AYER Y DE HOY, con FRAN DJ. Disfruta de la noche con la música más top que siempre te hace bailar: pop, rock, pachangueo, reguetón, etc. Carpa de la peña en el recinto ferial.

23:30 h. Peña El Desbarajuste FIESTA: LA MÍTICA. ¡Ven a perrear con los clásicos del reggaetón antiguo viejo- solo hits del 2000 al 2010! ¡Fiesta, flow y el señor de la noche! ¡No faltes a la fiesta más candente del año! Carpa de la peña en el recinto ferial.