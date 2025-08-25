Programación de este lunes 25 de agosto en las Ferias y Fiestas de Alcalá: tobogán acuático, baloncesto...

Este lunes 25 de agosto las Ferias de Alcalá de Henares contarán con más de 40 actividades para todos los públicos. Para los más pequeños, los Gigantes visitarán este lunes el Barrio Venecia y el Paseo de los Curas. También podrán disfrutar de Splash, un tobogán acuático gigante de 100 metros que se instalará en la calle Padre Llanos, junto al Centro Cultural Gilitos, y de castillos hinchables en la Plaza del Barro y en la Plaza de Sepúlveda, la fiesta de la espuma en la Plaza de los Santos Niños o los juegos desenchufados en el Parque O’Donnell.

Además del baile para los mayores, este lunes el Parque de Sementales acoge el espectáculo de Juanjo Espinosa, Ibérica de Danza presenta Picasso en el laberinto en Las Noches del Patio en el Patio de Santo Tomás de Villanueva. Asimismo, la música vuelve a la Plaza de Cervantes con una noche de ritmos latinos, The Fábula actuará en la Plaza de los Santos Niños y habrá magia con Juan Tuzz en la Casita del O’Donnell. Además, comenzarán las visitas dentro del ciclo Patrimonio a la luz de la Luna.

Asimismo, también habrá espacio para el deporte con el XIV Torneo de Pádel de Ferias y Fiestas de Alcalá, o el 3x3 del Baloncesto Alcalá que celebra su edición número 16.

Además, las peñas volverán a ser protagonistas con actividades por la mañana como el Juego de las Sillas, el Juego de la Tiza o Atrapa al Bufón. O por la tarde con el tragabolas, la carrera de correpasillos, pinchada de globos, o un concurso de tartas, cuentacuentos o parchís, entre otras actividades.

Consulta la programación de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares en este lunes 25 de agosto

10:30 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS Recorrido: Plaza de Cervantes, Trinidad, San Julián, Río Sil, Río Miño, Gran Canal, Ronda Fiscal, Río Guadarrama, Río Cifuentes, Río Manzanares, Río Salado, Ronda Fiscal, Paseo de Pastrana, Glorieta Manuel Azaña, Puerta del Vado, Paseo de los Curas, Postigo, Plaza de la Victoria, Plaza Santos Niños, Mayor, Plaza de Cervantes.

11:00 - 13:00 h. SPLASH. TOBOGÁN ACUÁTICO. Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable para los más pequeños. A las 13:00 h fiesta de la espuma. Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos.

11:00 - 13:00 h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES. Plaza del Barro – Distrito II

11:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES “LA CASITA DEL O´DONNELL”, talleres de la Concejalía de Medio Ambiente. La cadena de la vida. Actividad para descubrir el valor de la biodiversidad, el funcionamiento de la cadena trófica y el papel de los seres humanos en los ecosistemas. Entrada gratuita, aforo limitado. Recogida de entradas a partir de las 10:45h en la puerta de la Casita del O´Donnell hasta completar aforo. Los menores deberán estar acompañados de adulto acompañante en todo momento. Duración aproximada 1 hora. (La Casita del O´Donnell, Parque O´Donnell).

11:00 – 14:00 h. JUEGOS DESENCHUFADOS. Juegos Desenchufados, una colección de juegos elaborados artesanalmente. Parque O´Donell.

11:00 h. Peña El Quijote, JUEGO DE LAS SILLAS. Consiste en bailar y correr alrededor de las sillas, y si te quedas sin silla pierdes. Premios para los ganadores y chuches para todos los participantes. Inscripciones de 10:00 a 11:00 h. Para niños de 4 a 12 años acompañado de algún adulto. Plaza de Cervantes.

11:00 h. Peña Los Grillaos, JUEGO DE LA TIZA. ¡A pintar con tizas sobre cartulinas! Espacio creativo para niños de los 3 hasta los 12 años. Inscripciones en el mismo sitio de la actividad. Plaza de Cervantes, Capilla del Oidor.

11:30 h. Peña El Cazo. ATRAPA AL BUFÓN. Diplomas y chuches para todos. Atrapa nuestro bufón con los ojos tapados al sonido de los cascabeles. Inscripciones desde las 11h, para niños hasta 12 años. Parque O’Donell 11:30 h. Peña El Encierro PAÑUELO. Tradicional juego del pañuelo. A partir de 5 años. Inscripción 30 minutos antes en el lugar. Barrio Venecia, plaza en esquina de Calle Gran Canal donde con Calle Río Miño.

13:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA. Plaza de los Santos Niños.

13:30 h. VERMUT a cargo de las Peñas Festivas El Hormigón, El Desbarajuste, El Cazo y Los Gladiadores. 1 euro para el vaso reembolsable. Plaza de Cervantes

16:30 h. XIV TORNEO DE PÁDEL FERIAS Y FIESTAS DE ALCALÁ 2025. Del 25 al 30 de agosto en Pádel Indoor Alcalá Cisneros y Pádel Indoor Alcalá. Horario de 16:30 a 24:00 horas. Finales el sábado 30 de agosto en Pádel Indoor Alcalá. Para más información: info@padelindooralcala.es Club Pádel Indoor Alcalá, C/Argentina, 11 y Pádel Indoor Alcalá Cisneros, Cuesta de Teatinos

18:00 h. Peña El Juglar, FÚTBOL TENIS. Demuestra tus habilidades y consigue pasar todas las fases del torneo hasta el final, siempre con buen humor y deportividad. Inscripciones a partir de las 17:00h, hasta completar aforo de participantes. Plaza de la Paloma

18:00 – 21:00 h. JUEGOS DESENCHUFADOS. Juegos Desenchufados, una colección de juegos elaborados artesanalmente. Parque O´Donell.

18:00 a 20:00 h. BALONCESTO 3X3. Organiza: Baloncesto Alcalá. Categorías: Benjamín y Alevín. Pabellón Espartales.

18:30 h. Peña Los Pichis GYMKANA ACUÁTICA. Gymkana acuática con realización de juegos. Inscripción media hora antes, para niños de 4 a 12 años. Imprescindibleindible calzado cerrado. Huerto de los Leones.

18:30 h. Peña Puerta Alcalá TRAGABOLAS. Juega al clásico juego del tragabolas de forma especial, túmbate sobre nuestro patín y coge tantas bolas como puedas con nuestros barreños. Inscripción desde las 18 horas. Categoría infantil (de 5 a 14 años) y categoría adulto (a partir de 15 años). Plaza de Cervantes.

19:00-21:00 h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES Plaza de Sepúlveda, Distrito V.

19:00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA a cargo de Juan Tuzz. Entrada gratuita. Aforo limitado, máximo 4 entradas por persona, se ruega un adulto por niño. Recogida de entradas media hora antes del espectáculo en La Casita del O’Donell. La Casita del O’Donell - Parque O’Donell.

19:00 h. Peña Los Vikingos FIESTA DE LAS ASOCIACIONES. Merienda con socios y familias de diferentes asociaciones locales que trabajan con personas con diversidad funcional. Carpa de la peña en el recinto ferial.

19:00 h. Peña Los Abejorros CONCURSO DE TIROS LIBRES. Quién enceste más canastas será el campeón. 3 categorías: INFANTIL - hasta los 10 años / JUNIOR - de 11 a 16 años / SENIOR a partir de 17 años. Cupo de 25 participantes por categoría. Inscripción hasta 15 minutos antes del comienzo de la actividad. Pistas de baloncesto del Barrio Venecia.

19:00 h. Peña Los Grillaos. BOTTLE FLIP CHALLENGER. ¡Demuestra tu puntería y destreza en este divertido reto! El objetivo es lanzar una botella parcialmente llena de agua para que dé una vuelta en el aire y aterrice de pie sobre el suelo. ¡Un desafío sencillo, pero no tan fácil como parece! Inscripciones en el mismo sitio de la actividad. Carpa de la peña en el recinto ferial.

19:00 h. Peña Los Reincidentes. GYMKHANA REINCIDENTE. Gymkhana de juegos sorprendentes y originales, donde deberás poner a prueba tu habilidad e ingenio para superar todas las pruebas. Obsequios para los participantes y premios para los ganadores. De 8 a 16 años. Inscripciones en WEB Reincidente hasta las 15:00 horas del lunes 25 de agosto y hasta 30 minutos antes del inicio de la actividad en la ubicación de la misma. Plaza de Irlandeses.

19:00 h. Peña El Pito. CARRERA DE CORREPASILLOS. Para los más pequeños. Inscripciones en el lugar de la actividad. Traer su propio correpasillo. Local de la Peña, C/ Postigo, 3.

19:00 h. Peña Los Jardineros XXI CARRERA DE VELOCIDAD SOBRE 90 VARAS CASTELLANAS. Categorías Senior Masculina, Senior Femenina, Infantil Mixta (hasta 11 años) y juvenil (de 12 a 15 años). Categoría Especial Peñista. Premios gastronómicos. Inscripciones de 17:30 a 18:30 h. en el lugar de la prueba. C/ Libreros.

19:30 h. PASACALLES. A cargo de Asociación Jóvenes Giganteros y Cabezudos “Los Pequeñantes”. Plaza Cervantes, C/ San Julián, Ronda de Pescadería, Puerta del Vado, C/ Damas, C/ Tercia, Plaza de los Santos Niños, C/ Escritorios, C/ Santa Úrsula, Plaza Cervantes.

19:30 y 21:00 h. FARSA DEL CORNUDO, APALEADO Y CONTENTO Cía. A Scena Teatro. Director: Miguel Ángel Simal Entrada donativo: 5 € (a beneficio de la restauración de la Escalera Monumental de las Escolapias y futuro museo del fotógrafo del S. XIX Jean Laurent). Venta a partir de las 18:30 h en el espacio. Escalera Monumental de las Escolapias, C/ Santiago, 29.

19:30 h. Peña El Hormigón IV CAMPEONATO DE PARCHÍS. Premios para los ganadores. Inscripción 30 minutos antes. Mayores de 6 años. Carpa de la peña en el recinto ferial.

19:30 h. Peña El Golpe CONCURSO DE TARTAS. Se realizará una presentación de tartas proporcionadas por todos los participantes, el jurado elegirá las tres mejores tartas por su presentación y sabor. Inscripciones 30 minutos antes del inicio de la actividad. A partir de 5 años. Mas Info por redes sociales en @esegolpealcala Carpa de la peña en el recinto ferial.

19:30 h. Peña El Desbarajuste CUENTACUENTOS: LAS AVENTURAS DE GOTITA. En colaboración con la compañía “ Duelos y quebrantos” . Tres cuentos infantiles sobre la amistad, la empatía y la amistad. Se finalizará con un juego de agua donde los participantes podrán refrescarse. Público 2- 12 años. Plaza de las Bernardas.

20:00 h. Peña Los Gladiadores TARDEO FLAMENCO CON ADÁN CARRÓN. Tarde de flamenco en directo con el grupo de Adán Carrón en la que podrás disfrutar de un concierto de 90 minutos con los mejores temas del flamenco. Carpa de la peña en el recinto ferial.

20:00 h. Peña Los Presidiarios PRESI’N’CATCH. Inscripciones a las 19:30 h en la carpa de la peña. Torneo de guerreros y guerreras americanos en lona de piscina mojada. El último guerrero en pie recibirá 3 litros de cubata en nuestra peña. A partir de 18 años, se recomienda venir en bañador. Carpa de la peña en el recinto ferial.

20:30 a 00:00 h. BALONCESTO 3X3. Organiza: Baloncesto Alcalá. Categorías: Infantil, Cadete y Junior. Pabellón Espartales.

21:00 h. BAILE para NUESTROS MAYORES Plaza de Cervantes

21:00 h. Peña Los Sepultureros POKERFACE. Un juego de eliminatorias que consiste en que varios participantes tendrán un chupito delante pero solo uno contiene sorpresa, dichos participantes tendrán que disimular para que no se descubra quien es el que ha bebido el chupito con sorpresa. ¿conseguirás ser el mejor pokerface? Para mayores de 18 años, inscripción 15 minutos antes del comienzo de la actividad. Carpa de la peña en el recinto ferial.

21:00 h. Peña Los Doblones. Concierto en directo. Interpretado por el artista de Rap “Chileno Santero, Poet RSD, Chucknano y dj Boni + artistas invitados”. Carpa de la peña en el recinto ferial.

21:00 h. Concierto de THE FÁBULA Grupo formado por Carlitos Chacal, Lito Castillo y Luisvi Saldaña que nos deleitarán con sus versiones de pop. Plaza de los Santos Niños.

21:30 h. Peña Los Bufones TALLER SBK: SALSA, BACHATA, KIZOMBA. Ven a aprender Salsa, Bachata y Kizomba a nuestro taller de sbk, de la mano de los mejores profesores de baile, para posteriormente, poner en práctica lo aprendido. Carpa de la peña en el recinto ferial

22:00 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita guiada al Recinto Amurallado. Plazas limitadas. Reserva previa en las oficinas de turismo de Capilla del Oidor y Casa de la Entrevista a partir del 22 de agosto. Telf.- 91 889 26 94 y 91 881 06 34. C/ Cardenal Sandoval y Rojas frente al número 5.

22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO. Ibérica de Danza presenta PICASSO EN EL LABERINTO. Venta de entradas a partir del 19 de agosto en taquilla Teatro Salón Cervantes. Horario especial de taquilla 19 de agosto: de 9:00 a 14:00 h. Venta en culturalcala.com a partir del 19 de agosto a las 14:00 horas. Resto de días horario habitual de taquilla. Patio de Santo Tomás de Villanueva, Pl. de San Diego.

22:00 h. Juanjo Espinosa presenta APRENDIENDO A QUERER Parque de Sementales.

22:00 h. Peña Los Jardineros. Espectáculo de danzas orientales y tribales. Colores vivos y ritmos étnicos que nos transportaran a otros lugares. Por la Escuela de Danza Espiral. Lugar: Sede de la Peña. C/ Eras de San Isidro 3, local 3, antiguo bar “London”

22:00 h. BAILE latino con la orquesta RITMO LATINOS 4EVER BAND. Noche de ritmos latinos. Master class con el animador Chanel y Dj. Plaza de Cervantes

23:00 h. Peña El Golpe, FIESTA REMEMBER. Más información en sus redes sociales @esegolpealcala. Carpa de la peña en el recinto ferial.

00:00 h. Peña El Pito DJ SERGIO BLASCO. Local de la Peña, C/ Postigo, 3.