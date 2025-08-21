EVENTOS
Muralla Indie Alcalá 2025: descubre el cartel completo, artistas sorpresa, fechas y precios
Este espectáculo forma parte del ciclo de conciertos denominado 'Conciertos de la Muralla' que ofrece conciertos al aire libre en verano
La Muralla Indie tendrá lugar en Alcalá de Henares y el grupo catalán 'Dorian' es el elegido para cerrar el cartel del evento, que celebrará su primera edición los días 12 y 13 de septiembre en la Huerta del Obispo. Este espectáculo forma parte del ciclo de conciertos denominado 'Conciertos de la Muralla' que ofrece conciertos al aire libre en verano. En 2018 se realizó el primer evento y, a excepción del año 2020, han continuado organizando festivales.
Artistas
12 de septiembre
- Chica Sobresalto
- Dorian
- Iván Ferreiro
- Sidonie
- Siloé
13 de septiembre
- Carlos Sadness
- Miss Caffeina
- Niña Polaca
- Suu
- Veintiuno
Precios
- Abono general: 60 euros
- Abono VIP: 150 euros
- Entrada general de un solo día: 40 euros
- Entrada VIP de un solo día: 100 euros
Como novedad, se han ofertado packs "amigos", en el que se pueden adquirir cuatro entradas y abonos a precio de tres. El pack de abonos está ofertado a 180 euros, mientras que el de entradas se encuentra a 120, disponibles en la web del ciclo.
Cómo llegar
Coche
La localidad ofrece un total de 10 aparcamientos que pueden utilizar los espectadores:
1- Parking la Garena.
2- Parking GAL.
3- Parking Fábrica Roca.
4- Parking Luis Vives.
5- Parking Eras del Silo.
6- Parking Estación Renfe Alcalá-Centro.
7- Parking Recinto Ferial.
8- Parking la Paloma.
9- Parking del Mercado.
10- Parking San Lucas.
Tren de Cercanías - RENFE
- Línea C2: Guadalajara - Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín. Trenes cada 20 minutos.
- Línea C7: Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín - Príncipe Pío - Atocha - Chamartín - Tres Cantos. Trenes cada 10 minutos.
Autobuses interurbanos - ALSA Madrid
- Línea 223: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (vía Complutense).
- Línea 227: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Espartales Universidad).
- Línea 229: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Virgen del Val).
- N202: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Servicio nocturno) Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
- Línea 824: Madrid (Aeropuerto) – Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares Guadalajara.
- Línea 221A: Alcalá de Henares – Guadalajara (por Alovera).
- Línea 221: Madrid (Av. América) – Guadalajara (Parada en la A-2, junto a los centros comerciales de Guadenillos y La Dehesa).
Transporte nocturno
Paradas de la línea N202, que realiza la ruta Alcalá de Henares – Torrejón de Ardoz – San Fernando de Henares – Madrid en horarios cuando los conciertos y eventos post-concierto ya hayan finalizado.
Bus lanzadera
La organización del evento está planteando la posibilidad de ofrecer un servicio de autobuses lanzadera para facilitar un transporte más cómodo a los asistentes. La idea principal es trazar líneas a lo largo del Corredor de Henares, desde Madrid e incluso otros municipios. En la página web oficial del festival habrá más información próximamente.
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo
- Los bomberos autorizan la reapertura del tráfico ferroviario en Toledo tras el incendio que interrumpió la conexión entre Madrid y Andalucía
- Un incendio en un piso de Fuenlabrada deja cuatro heridos, uno de ellos con una intoxicación por inhalación de humo leve
- Enrique Fernández, oficial de bomberos forestales: 'El dispositivo tan potente con el que contamos en Madrid nos posiciona como uno de los más robustos a nivel europeo