Muralla Indie Alcalá 2025: descubre el cartel completo, artistas sorpresa, fechas y precios

La Muralla Indie tendrá lugar en Alcalá de Henares y el grupo catalán 'Dorian' es el elegido para cerrar el cartel del evento, que celebrará su primera edición los días 12 y 13 de septiembre en la Huerta del Obispo. Este espectáculo forma parte del ciclo de conciertos denominado 'Conciertos de la Muralla' que ofrece conciertos al aire libre en verano. En 2018 se realizó el primer evento y, a excepción del año 2020, han continuado organizando festivales.

Artistas

12 de septiembre

Chica Sobresalto

Dorian

Iván Ferreiro

Sidonie

Siloé

13 de septiembre

Carlos Sadness

Miss Caffeina

Niña Polaca

Suu

Veintiuno

Precios

Abono general: 60 euros

60 euros Abono VIP: 150 euros

150 euros Entrada general de un solo día: 40 euros

40 euros Entrada VIP de un solo día: 100 euros

Como novedad, se han ofertado packs "amigos", en el que se pueden adquirir cuatro entradas y abonos a precio de tres. El pack de abonos está ofertado a 180 euros, mientras que el de entradas se encuentra a 120, disponibles en la web del ciclo.

Cómo llegar

Coche

La localidad ofrece un total de 10 aparcamientos que pueden utilizar los espectadores:

1- Parking la Garena.

2- Parking GAL.

3- Parking Fábrica Roca.

4- Parking Luis Vives.

5- Parking Eras del Silo.

6- Parking Estación Renfe Alcalá-Centro.

7- Parking Recinto Ferial.

8- Parking la Paloma.

9- Parking del Mercado.

10- Parking San Lucas.

Tren de Cercanías - RENFE

Línea C2 : Guadalajara - Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín. Trenes cada 20 minutos.

: Guadalajara - Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín. Trenes cada 20 minutos. Línea C7: Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín - Príncipe Pío - Atocha - Chamartín - Tres Cantos. Trenes cada 10 minutos.

Autobuses interurbanos - ALSA Madrid

Línea 223 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (vía Complutense).

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (vía Complutense). Línea 227 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Espartales Universidad).

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Espartales Universidad). Línea 229 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Virgen del Val).

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Virgen del Val). N202 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Servicio nocturno) Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Servicio nocturno) Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Línea 824 : Madrid (Aeropuerto) – Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares Guadalajara.

: Madrid (Aeropuerto) – Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares Guadalajara. Línea 221A : Alcalá de Henares – Guadalajara (por Alovera).

: Alcalá de Henares – Guadalajara (por Alovera). Línea 221: Madrid (Av. América) – Guadalajara (Parada en la A-2, junto a los centros comerciales de Guadenillos y La Dehesa).

Transporte nocturno

Paradas de la línea N202, que realiza la ruta Alcalá de Henares – Torrejón de Ardoz – San Fernando de Henares – Madrid en horarios cuando los conciertos y eventos post-concierto ya hayan finalizado.

Bus lanzadera

La organización del evento está planteando la posibilidad de ofrecer un servicio de autobuses lanzadera para facilitar un transporte más cómodo a los asistentes. La idea principal es trazar líneas a lo largo del Corredor de Henares, desde Madrid e incluso otros municipios. En la página web oficial del festival habrá más información próximamente.