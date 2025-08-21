Camilo, Rosario y Rels B encabezan los Conciertos de la Muralla 2025 en las Ferias y Fiestas de Alcalá: todo el cartel y las fechas

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares empiezan el próximo 23 de agosto y dentro de la programación de estos festivos tendrán lugar, como cada año, los "Conciertos de la Muralla". Y abrirán el cartel el mismo 23 de agosto Marta Santos y Antonio José, después del pregón que inaugurarán las Ferias y Fiestas. Y después habrá una fiesta posconcierto.

Todo el cartel de los Conciertos de la Muralla 2025 en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares estará en la cima de la Comunidad de Madrid durante varias semanas en lo que se refiere a eventos, y es que la ciudad complutense acogerá a grandes artistas como Camilo o Rels B. Así, el cartel al completo que se ha anunciado hasta la fecha es el siguiente:

23 de agosto: Marta Santos y Antonio José. Con fiesta posconcierto.

28 de agosto: Rosario y Los Manolos. Con fiesta posconcierto.

29 de agosto: Muralla Camp, con Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK y King Africa. Habrá también un "bingo party by Drag Brunch".

30 de agosto: Fernandisco y Los Secretos. Con fiesta DABUTI.

30 de agosto: Fiesta DABUTI.

5 de septiembre: Ara Malikian.

7 de septiembre: God Save The Queen.

12 y 13 de septiembre (Muralla Indie): Siloé, Niña Polaca e Iván Ferreiro, entre otros.

19 de septiembre: Camilo.

20 de septiembre (Muralla urbana): Rels B, Camin, José Peiboi, Batanero, JAVS y Alicia Herrero.

Cartel de los Conciertos de la Muralla / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Y todavía hay entradas disponibles para todos los conciertos, que se pueden comprar o bien desde la página web o en puntos físicos (disponibles desde este enlace). Y los precios, dependiendo del concierto, oscilan desde los 5 euros hasta 50.

La primera teniente de alcalde de Alcalá de Henares, Isabel Ruiz Maldonado, explicó que "se trata de una actividad enfocada a las Ferias y Fiestas y a la promoción turística de la ciudad, especialmente en el mes de septiembre. Es un mes importante, un mes con buena temperatura y un mes perfecto para venir a un concierto a Alcalá". "Con los Conciertos de la Muralla completamos nuestra oferta de eventos en el calendario cultural y de ocio de la ciudad y también marcamos una estrategia promocional de Alcalá de Henares como Destino Turístico Inteligente", añadió.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Antonio Saldaña indicó que "los Conciertos de la Muralla vuelven a ser una oportunidad única para disfrutar de lo mejor del talento musical nacional e internacional en un entorno patrimonio mundial como es nuestro recinto amurallado en unas condiciones inmejorables. Ya sea durante nuestras Ferias y Fiestas, o a lo largo de los fines de semana de septiembre, nuestra ciudad se convierte en un festival permanente donde caben todos los estilos y gustos, disfrutémoslo".

Tres espacios

El recinto amurallado contará con una zona de auditorio dividida en tres espacios fundamentales: una gran pista cubierta de césped artificial, una grada frontal y una terraza VIP. También estará disponible una extensa zona de restauración y ocio donde el público podrá divertirse con las distintas activaciones de marcas colaboradoras durante las horas previas y posteriores a cada uno de los conciertos.

Cómo llegar al recinto

Coche

La localidad ofrece un total de 10 aparcamientos que pueden utilizar los espectadores:

1- Parking la Garena.

2- Parking GAL.

3- Parking Fábrica Roca.

4- Parking Luis Vives.

5- Parking Eras del Silo.

6- Parking Estación Renfe Alcalá-Centro.

7- Parking Recinto Ferial.

8- Parking la Paloma.

9- Parking del Mercado.

10- Parking San Lucas.

Transporte disponible para llegar al recinto / Conciertos de la Muralla

Tren de Cercanías - RENFE

Línea C2 : Guadalajara - Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín. Trenes cada 20 minutos.

: Guadalajara - Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín. Trenes cada 20 minutos. Línea C7: Alcalá de Henares - Madrid (Atocha) - Chamartín - Príncipe Pío - Atocha - Chamartín - Tres Cantos. Trenes cada 10 minutos.

Autobuses interurbanos - ALSA Madrid

Línea 223 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (vía Complutense).

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (vía Complutense). Línea 227 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Espartales Universidad).

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Espartales Universidad). Línea 229 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Virgen del Val).

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Virgen del Val). N202 : Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Servicio nocturno) Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

: Madrid (Avda. de América) – Alcalá de Henares (Servicio nocturno) Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Línea 824 : Madrid (Aeropuerto) – Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares Guadalajara.

: Madrid (Aeropuerto) – Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares Guadalajara. Línea 221A : Alcalá de Henares – Guadalajara (por Alovera).

: Alcalá de Henares – Guadalajara (por Alovera). Línea 221: Madrid (Av. América) – Guadalajara (Parada en la A-2, junto a los centros comerciales de Guadenillos y La Dehesa).

Transporte nocturno

Paradas de la línea N202, que realiza la ruta Alcalá de Henares – Torrejón de Ardoz – San Fernando de Henares – Madrid en horarios cuando los conciertos y eventos post-concierto ya hayan finalizado.