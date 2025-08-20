Polémica para conseguir entradas de Las Noches del Patio: colas de hasta tres horas y vecinos comprando 150 billetes

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, con fecha de inicio el 23 de agosto, están a la vuelta de la esquina. Los vecinos de la ciudad complutense están ansiosos por los festivos de la ciudad y muestra de ello es el éxito que ha tenido la venta de entradas de Las Noches del Patio. Un éxito que, ha sido tal, que se ha acabado mezclando con la polémica.

El Patio de Santo Tomás de Villanueva en la Universidad Cisneriana volverá a acoger, un año más, desde el 24 hasta el 30 de agosto, este espectáculo que mezcla la música y la danza. Y las entradas para poder asistir se pusieron a la venta el pasado 19 de agosto, tanto de forma online como, de forma puntual, en taquillas físicas. Y es aquí donde se ha producido la polémica.

El 19 de agosto se abrieron las taquillas de forma presencial desde las 09:00 hasta las 14:00, y desde las 06:00 de la mañana, como aseguran los propios vecinos, "ya había largas colas a las puertas del Teatro Salón Cervantes".

Y aquí empezó a originarse el problema, que acabaría en largas colas que han supuesto horas y horas de espera para la mayoría. Y es por ello que los vecinos solicitaban al Ayuntamiento de Alcalá de Henares que solucionase el asunto. "Llevo esperando tres horas y todavía no he podido comprar ninguna", explicaba una vecina.

Y las colas no fueron el único problema; muchos de los vecinos también lamentaban que los afortunados que pudieron comprar entradas, lo hacían de forma masiva: "hasta 150 entradas". Y por ello también solicitan que se limite el número de billetes que puede comprar cada persona, para que sea "más equitativo".

Por otro lado, desde el equipo de Gobierno, explican que "la expectación generada por esta edición ha superado todas las previsiones. Desde las seis de la mañana, decenas de vecinos y vecinas hacían cola en la calle Cervantes, a las puertas del Teatro Salón Cervantes, una imagen ya tradicional que este año se ha intensificado. La venta presencial de entradas arrancó el 19 de agosto a las 9:00 horas con un ritmo constante y un ambiente de entusiasmo, en el que algunos asistentes esperaron más de tres horas para asegurarse una localidad".

Programación de Las Noches del Patio 2025 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

A 20 de agosto, ya están todas las entradas agotadas

Y no es de extrañar las largas colas que se pudieron ver en el centro histórico de la ciudad, ya que tan solo un día más tarde desde el lanzamiento de las entradas están ya todas agotadas. Ni un solo billete queda en la página web (con un aforo de entre 400 y 450 personas). El alcalaíno disfruta de las tradicionales Noches del Patio de la ciudad y lo ha vuelto a demostrar un año más. Aunque, eso sí, también espera que en 2026 no se vuelva a repetir la escena que este verano han vivido.