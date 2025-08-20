Así es la campaña "antiviolencia sexual" que promueve el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para sus Ferias y Fiestas 2025

A escasos días de que den comienzo las Ferias y Fiestas de este año, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya han anunciado los horarios de los autobuses, también que pondrán en marcha una campaña con tapavasos para evitar manipulaciones, y, ahora, han explicado que pondrán en marcha durante las Ferias 2025 una nueva edición de la campaña de sensibilización contra la violencia sexual. El objetivo es prevenir agresiones en espacios festivos y de ocio nocturno, así como difundir el protocolo de actuación en caso de sufrir o presenciar este tipo de situaciones.

La iniciativa, presentada por el concejal de Igualdad, Santiago Alonso, está dirigida a toda la ciudadanía, aunque con especial atención a la población joven. "Queremos unas Ferias diversas, seguras y respetuosas, donde reine la libertad y el disfrute sin violencia", subrayó el edil durante la presentación.

El lema elegido, En Ferias relaciónate con-sentido, se mantiene desde 2023 por transmitir de forma clara la importancia del consentimiento y el buen trato como pilares fundamentales en las relaciones interpersonales.

Acciones previstas durante las Ferias de Alcalá de Henares 2025

La campaña contará con tres líneas de actuación principales:

Formación a peñas festivas, con sesiones de sensibilización sobre cómo actuar en caso de agresión y recursos disponibles para atender a víctimas. Punto Integral de Atención contra la violencia sexual, que funcionará del sábado 23 al sábado 30 de agosto, de 22:00 a 02:00 horas, en la entrada del Recinto Ferial por el parque de la Juventud. En la edición pasada se recibieron más de 2.200 consultas y solo fue necesaria una intervención directa. Material de sensibilización, como carteles, tarjetas informativas, pegatinas en taxis y vídeos en los espacios de conciertos (plaza de Cervantes, huerta del Obispo y parque de Sementales). Además, se repartirán cubrevasos con el mensaje “Cuida tu bebida, cuida tu vida” para concienciar sobre la sumisión química y el consumo responsable de alcohol.

Una guía accesible todo el año

Como novedad, se ha editado una Guía local de actuación frente a la violencia sexual, disponible a través de un código QR que enlaza con la web del Área de Igualdad del Ayuntamiento. Este recurso incluye pautas de actuación, información sobre los tipos de violencia sexual, la importancia del consentimiento y los servicios públicos de apoyo.

Además de las acciones puntuales de las Ferias, el Ayuntamiento recuerda que la ciudad dispone de un servicio permanente de atención integral a víctimas de violencia sexual o de género en el PMORVG (C/ Siete Esquinas, 2, Tel. 918797380), donde se ofrece apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.