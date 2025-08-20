Fallece un motorista en la entrada de Alcalá de Henares tras salirse de la vía y chocar contra una señal

A las 20:30 horas del pasado martes 19 de agosto se producía un accidente mortal en el kilómetro 35 de la A-2, a la entrada de Alcalá de Henares.

En el siniestro, un joven de 23 años iba en su motocicleta, en la que perdió el control por causas que todavía se desconocen, y terminó saliéndose de la carretera, chocando con un panel de señalización, según confirma los servicios de Emergencias Madrid 112. Y el golpe fue tan fuerte que aseguran que el joven perdió la vida prácticamente en el acto, por lo que, a su llegada, los sanitarios del SUMMA 112, poco pudieron hacer.

Y hasta el lugar del siniestro se desplazaron los Bomberos de la Comunidad de Madrid para asegurar la zona del accidente, del que ahora se encarga de su investigación la Guardia Civil.