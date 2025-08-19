Reabierta la zona sur de la Plaza de Cervantes tras finalizar la primera fase de las obras

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha visitado en la mañana del 19 de agosto la Plaza de Cervantes para comprobar el resultado de la primera fase de las obras de rehabilitación, finalizadas a tiempo para acoger el pregón y los principales actos de las Ferias y Fiestas 2025. Y las vallas de la zona sur ya se han retirado, cumpliendo los plazos fijados por el ayuntamiento.

El concejal de Patrimonio, Vicente Pérez, destacó que los trabajos avanzan según lo previsto: "Se han cumplido los plazos de esta fase y ya hemos retirado las vallas, lo que permitirá celebrar las fiestas con total normalidad, incluyendo el pregón y los conciertos programados en la Plaza de Cervantes", señaló.

Hasta ahora, se ha completado en torno al 35 % de la remodelación global, centrada en la zona sur. La siguiente fase se trasladará al sector norte, donde se abordará la rehabilitación del Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil y la mejora de los aseos públicos, que serán totalmente accesibles para personas con diversidad funcional.

Según el calendario aprobado, la actuación integral concluirá en la primavera de 2026. El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Una remodelación integral para modernizar y recuperar la historia

El proyecto de la Plaza de Cervantes contempla:

Renovación completa de pavimentos.

Modernización de las infraestructuras subterráneas (electricidad, riego, saneamiento y telecomunicaciones).

Sustitución del alumbrado por luminarias más eficientes.

Nuevas zonas verdes, bancos y fuentes accesibles.

Elementos simbólicos como la firma de Miguel de Cervantes en el suelo y el letrero “Alcalá de Henares” en acero pulido.

Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares. / Turismo de la Comunidad de Madrid

La intervención también recuperará la huella histórica de la antigua Iglesia de Santa María, mediante recursos vegetales, y pondrá en valor el refugio antiaéreo como futuro espacio musealizado.

Con estas actuaciones, el ayuntamiento busca consolidar la Plaza de Cervantes como un lugar de encuentro, ocio y cultura, reforzando su identidad patrimonial y su atractivo turístico para vecinos y visitantes.