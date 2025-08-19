TRANSPORTE PÚBLICO
Horario de los autobuses durante las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares: consulta horas y cambios de recorrido
Desde el viernes 22 de agosto hasta el 31 del mismo mes, los autobuses de la ciudad complutense modificarán sus recorridos
Con motivo de las Ferias de Alcalá de Henares 2025, los autobuses urbanos e interurbanos modificarán sus recorridos entre el viernes 22 y el domingo 31 de agosto para mejorar la movilidad de los vecinos y facilitar el acceso al recinto ferial.
Además, desde el ayuntamiento recuerdan que los autobuses nocturnos en Alcalá mantienen la opción de parada a demanda para mujeres y menores, y que junto al Parque de la Juventud se habilitará una parada de taxis.
Modificaciones en las líneas urbanas durante las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2025
- Circular A (todos los horarios): dejará de circular por la calle Santo Tomás y pasará por el Paseo de Aguadores.
- Línea 7 dirección Nueva Alcalá: mismo desvío que la Circular A.
- Línea 6 dirección La Garena: suprimirá Santo Tomás y circulará por Paseo de Aguadores y calle Gran Canal.
Horarios y recorridos de los autobuses nocturnos (‘búhos’)
Los búhos de Alcalá prestarán servicio hasta las 3:30 h de domingo a jueves, y hasta las 5:30 h los viernes y sábados. El domingo 28 finalizarán a las 3:30 h.
- Circular A: pasa por Aguadores en lugar de Santo Tomás.
- Circular B: sin cambios.
- Línea 10 dirección Ronda Fiscal: Aguadores – Paseo del Val – Plaza de la Juventud – Ronda Fiscal (cabecera).
- Línea 10 dirección Espartales: recorrido ampliado por Lope de Figueroa y Plaza de la Juventud para acercar el servicio al recinto ferial.
- Línea 11: sin modificaciones.
La frecuencia de paso de las líneas nocturnas L-1A, L-1B, L-10 y L-11 será cada 30 minutos.
Ajustes en las líneas interurbanas
- Línea 229: finalizará su trayecto en la rotonda de Abogados de Oficio.
- Línea 223: asumirá la parada de Rodríguez de Hita que habitualmente realiza la 229.
Con estas medidas, el ayuntamiento busca garantizar un transporte público más seguro, ágil y adaptado a la afluencia de visitantes durante las Ferias.
