Horario de los autobuses durante las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares: consulta horas y cambios de recorrido

Con motivo de las Ferias de Alcalá de Henares 2025, los autobuses urbanos e interurbanos modificarán sus recorridos entre el viernes 22 y el domingo 31 de agosto para mejorar la movilidad de los vecinos y facilitar el acceso al recinto ferial.

Además, desde el ayuntamiento recuerdan que los autobuses nocturnos en Alcalá mantienen la opción de parada a demanda para mujeres y menores, y que junto al Parque de la Juventud se habilitará una parada de taxis.

Modificaciones en las líneas urbanas durante las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2025

Circular A (todos los horarios): dejará de circular por la calle Santo Tomás y pasará por el Paseo de Aguadores.

dejará de circular por la calle Santo Tomás y pasará por el Paseo de Aguadores. Línea 7 dirección Nueva Alcalá: mismo desvío que la Circular A.

mismo desvío que la Circular A. Línea 6 dirección La Garena: suprimirá Santo Tomás y circulará por Paseo de Aguadores y calle Gran Canal.

Horarios y recorridos de los autobuses nocturnos (‘búhos’)

Los búhos de Alcalá prestarán servicio hasta las 3:30 h de domingo a jueves, y hasta las 5:30 h los viernes y sábados. El domingo 28 finalizarán a las 3:30 h.

Circular A: pasa por Aguadores en lugar de Santo Tomás.

pasa por Aguadores en lugar de Santo Tomás. Circular B: sin cambios.

sin cambios. Línea 10 dirección Ronda Fiscal: Aguadores – Paseo del Val – Plaza de la Juventud – Ronda Fiscal (cabecera).

Aguadores – Paseo del Val – Plaza de la Juventud – Ronda Fiscal (cabecera). Línea 10 dirección Espartales: recorrido ampliado por Lope de Figueroa y Plaza de la Juventud para acercar el servicio al recinto ferial.

recorrido ampliado por Lope de Figueroa y Plaza de la Juventud para acercar el servicio al recinto ferial. Línea 11: sin modificaciones.

La frecuencia de paso de las líneas nocturnas L-1A, L-1B, L-10 y L-11 será cada 30 minutos.

Cartel con todas las modificaciones de los autobuses durante los festivos / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Ajustes en las líneas interurbanas

Línea 229: finalizará su trayecto en la rotonda de Abogados de Oficio.

finalizará su trayecto en la rotonda de Abogados de Oficio. Línea 223: asumirá la parada de Rodríguez de Hita que habitualmente realiza la 229.

Con estas medidas, el ayuntamiento busca garantizar un transporte público más seguro, ágil y adaptado a la afluencia de visitantes durante las Ferias.