Alcalá de Henares invertirá más de 73.000 euros en la mejora de las pistas deportivas del CEIP Antonio Machado

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha dado luz verde a la memoria técnica para acometer las obras de reacondicionamiento de las dos canchas deportivas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado, ubicado en el barrio de El Juncal. La inversión asciende a 73.174,53 euros.

El proyecto aprobado contempla no solo la validación de la propuesta técnica, sino también el nombramiento del Director de Obras y del Coordinador de Seguridad y Salud, figuras clave para garantizar una ejecución correcta y segura de la intervención.

Una actuación muy demandada por familiares y profesorado

La concejala de Deportes, Dolores López, ha subrayado que esta actuación responde a una demanda del equipo directivo, el profesorado y las familias del centro, y permitirá que las clases de educación física y la práctica deportiva escolar se desarrollen en un entorno renovado y adaptado a las necesidades del alumnado.

Con esta inversión, el Gobierno local continúa avanzando en la mejora de las instalaciones deportivas de los centros educativos de la ciudad, dando respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad escolar alcalaína.