Alcalá de Henares invertirá más de 73.000 euros en la mejora de las pistas deportivas del CEIP Antonio Machado

Se trata de una actuación muy demandada tanto por el profesorado como por las familias de los alumnos

Con esta inversión, el Gobierno local continúa avanzando en la mejora de las instalaciones deportivas de los centros educativos de la ciudad

Con esta inversión, el Gobierno local continúa avanzando en la mejora de las instalaciones deportivas de los centros educativos de la ciudad / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha dado luz verde a la memoria técnica para acometer las obras de reacondicionamiento de las dos canchas deportivas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado, ubicado en el barrio de El Juncal. La inversión asciende a 73.174,53 euros.

El proyecto aprobado contempla no solo la validación de la propuesta técnica, sino también el nombramiento del Director de Obras y del Coordinador de Seguridad y Salud, figuras clave para garantizar una ejecución correcta y segura de la intervención.

Una actuación muy demandada por familiares y profesorado

La concejala de Deportes, Dolores López, ha subrayado que esta actuación responde a una demanda del equipo directivo, el profesorado y las familias del centro, y permitirá que las clases de educación física y la práctica deportiva escolar se desarrollen en un entorno renovado y adaptado a las necesidades del alumnado.

Con esta inversión, el Gobierno local continúa avanzando en la mejora de las instalaciones deportivas de los centros educativos de la ciudad, dando respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad escolar alcalaína.

Alcalá de Henares invertirá más de 73.000 euros en la mejora de las pistas deportivas del CEIP Antonio Machado

Ecologistas pide recortar el ascenso de la Vuelta a España a la Bola del Mundo por el impacto en Sierra de Guadarrama

Un incendio en un piso de Fuenlabrada deja cuatro heridos, uno de ellos con una intoxicación por inhalación de humo leve

Así es la estantería más valorada de Amazon: barata, funcional y más popular que Ikea

Alcaraz busca poner fin al monopolio de Sinner

Adiós al primer restaurante chino de Madrid en Arganzuela: así serán los nuevos pisos de lujo de 1,5 millones

Mahou San Miguel y Viena Capellanes, entre los Premios Alimentos de España en 2025

Los incendios que arrasan España han quemado 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días

