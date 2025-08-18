Reparto gratuito de cubrevasos anti sumisión en las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares: aquí se podrán recoger

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, que comenzarán el próximo 23 de agosto hasta el 31 del mismo mes, prometen ser este año las más cercanas a todos los barrios y con más actividades infantiles de los últimos tiempos. Además, una de las peñas de la ciudad complutense que participarán en las fiestas, la Peña El Hormigón, ha anunciado que pondrá en marcha una iniciativa que consistirá en repartir cubrevasos para que ningún ciudadano corra peligro de que su vaso sea manipulado.

Y pondrán en marcha esta excelente campaña con la colaboración de la Asociación S.E.R.E.M - Servicio de Emergencia Rescate y Medio Ambiente - y Tapavasos.es.

Hasta 1.000 cubrevasos: ¿Dónde se pueden recoger?

Del 23 de agosto hasta la finalización de las fiestas de Alcalá de Henares, se entregarán 1.000 cubrevasos gratuitos en la Carpa nº 8 del Recinto Ferial de la Peña El Hormigón, hasta agotar existencias.

Una iniciativa para prevenir riesgos y concienciar

El objetivo de esta acción es proteger a los asistentes y fomentar la concienciación sobre la importancia de unas fiestas seguras. Estos cubrevasos están diseñados para impedir la introducción de sustancias en las bebidas, reduciendo así el riesgo de sufrir agresiones químicas, una preocupación creciente en eventos multitudinarios.

Desde S.E.R.E.M Emergencias animan a todas las personas que acudan a las fiestas a acercarse a la carpa de la Peña El Hormigón para recoger su cubrevasos y disfrutar de las Ferias Complutenses con mayor tranquilidad y responsabilidad.