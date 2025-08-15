Alcalá renueva su distintivo como Destino Turístico Inteligente y refuerza su turismo sostenible y digital

Alcalá de Henares ha renovado la obtención del distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI) en calidad de miembro adherido al programa DTI promovido por la Secretaría de Estado de Turismo.

La renovación llega tras superar favorablemente el proceso de revisión del diagnóstico que da continuidad al compromiso adquirido por el ayuntamiento de la ciudad de ejercer una gestión turística basada en la inteligencia, tomando como base el modelo DTI.

La teniente de alcaldesa y concejala de Turismo Isabel Ruiz Maldonado ha explicado que "Alcalá de Henares renueva este distintivo tras meses de intenso trabajo de autodiagnóstico", según ha recogido una nota remitida por el Consistorio complutense.

Más accesibilidad y sostenibilidad

Para la edil, así "se consolida la ciudad en el nivel III de la red gracias a los avances de los últimos dos años en los ejes de Sostenibilidad, Accesibilidad, Tecnología, Innovación y Gobernanza".

Ruiz Maldonado ha señalado que "esta renovación de la membresía en la Red DTI aporta también visibilidad a nivel nacional y es un aliciente para seguir avanzando en digitalización y tecnología y en la mejora de la accesibilidad, sostenibilidad y competitividad de nuestro sector".

La concejala ha incidido en que "Alcalá de Henares ha dado un salto cualitativo en materia de turismo, creciendo en número de visitantes, pernoctaciones hoteleras y en la percepción de los niveles de calidad tanto turística como gastronómica".

También ha recalcado que este año se aprobó en el Pleno una declaración institucional de compromiso con el Turismo, que constituye "una de las industrias más potentes en Alcalá y motor económico de primera magnitud para crecer en el bienestar de todos los ciudadanos"