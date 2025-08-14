FESTIVO NACIONAL
Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi... ¿qué supermercados abren en Alcalá de Henares este 15 de agosto?
El 15 de agosto, festivo en España, muchos supermercados cerrarán sus puertas. Descubre dónde puedes ir a hacer tus compras de última hora en Alcalá de Henares
El próximo viernes, 15 de agosto —díade la Asunción de la Virgen— es festivo nacional. Muchos supermercados de Alcalá de Henares ajustarán sus horarios durante esta jornada, conocida por todos como 'puente de agosto', en el que la DGT prevé millones de desplazamientos por carretera, especialmente hacia los destinos costeros como Andalucía o Comunitat Valenciana.
Horario de los supermercados en Alcalá el 15 de agosto
Para evitar desplazamientos innecesarios, es fundamental consultar qué supermercados abrirán durante este 15 de agosto en Alcalá de Henares. Mientras algunas grandes cadenas mantendrán sus puertas cerradas, como suele ser habitual, otras abrirán con horarios reducidos o especiales por ser día festivo. A continuación, te contamos las opciones para hacer tus compras sin llevarte una sorpresa.
Mercadona
La popular cadena de supermercados de Juan Roig tiene una política estricta durante los festivos: cierra sus puertas. Y así será el próximo viernes, 15 de agosto, cuando las tiendas en Alcalá de Henares permanecerán cerradas durante todo el día. Abrirán de nuevo las persianas el sábado, 16 de agosto. Sin embargo, hay excepciones en algunos municipios con gran afluencia de turistas —Alicante, Málaga o Cádiz- abren con horarios especiales, normalmente solo durante la mañana.
Carrefour
La mayoría de los establecimientos de la cadena de supermercados franceses permanecen abiertos durante los festivos. En el caso del Carrefour de Alcalá de Henares estará abierto en su horario comercial habitual, de 9 a 22 horas. Se recomienda consultar el horario de otras tiendas en la Comunidad de Madrid, ya que no todas tienen licencia para operar en festivos. Un ejemplo es Badajoz, donde todos los supermercados están cerrados durante los días no laborables y fines de semana.
Lidl
Muchos supermercados Lidl estarán cerrados durante el 15 de agosto. La tienda situada en Avenida de Madrid, 32, estará cerrada durante toda la jornada festiva. Los vecinos de Alcalá de Henares que deseen hacer sus compras en este establecimiento comercial, tienen alternativas: Vía Complutense, 109; calle Octavio Paz, 25-27; calle Antonio Suárez, 2 o calle Hita, 2, que abrirán en su horario habitual, de 9 a 22 horas.
DIA
Los 12 supermercados DIA en Alcalá de Henares abrirán este viernes festivo. Eso sí, lo harán en un horario reducido: de 10 a 14:30 horas. Para conocer la apertura de otras tiendas en los municipios cercanos a Alcalá de Henares, se recomienda consultar el buscador disponible en la página web de DIA.
Alcampo
Como ocurre con otros festivos, los supermercados Alcampos en la ciudad complutense seguirán ofreciendo sus servicios a los clientes de manera habitual, de 9 a 22 horas.
- Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: 'Milagroso es poco
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- La seguridad de Barajas convoca una huelga indefinida a partir del 28 de agosto
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
- El caso de los 129 municipios de Madrid sin ninguna librería en kilómetros: 'Los libros son bienes de primera necesidad