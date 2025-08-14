Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi... ¿qué supermercados abren en Alcalá de Henares este 15 de agosto?

El próximo viernes, 15 de agosto —díade la Asunción de la Virgen— es festivo nacional. Muchos supermercados de Alcalá de Henares ajustarán sus horarios durante esta jornada, conocida por todos como 'puente de agosto', en el que la DGT prevé millones de desplazamientos por carretera, especialmente hacia los destinos costeros como Andalucía o Comunitat Valenciana.

Horario de los supermercados en Alcalá el 15 de agosto

Para evitar desplazamientos innecesarios, es fundamental consultar qué supermercados abrirán durante este 15 de agosto en Alcalá de Henares. Mientras algunas grandes cadenas mantendrán sus puertas cerradas, como suele ser habitual, otras abrirán con horarios reducidos o especiales por ser día festivo. A continuación, te contamos las opciones para hacer tus compras sin llevarte una sorpresa.

Mercadona

La popular cadena de supermercados de Juan Roig tiene una política estricta durante los festivos: cierra sus puertas. Y así será el próximo viernes, 15 de agosto, cuando las tiendas en Alcalá de Henares permanecerán cerradas durante todo el día. Abrirán de nuevo las persianas el sábado, 16 de agosto. Sin embargo, hay excepciones en algunos municipios con gran afluencia de turistas —Alicante, Málaga o Cádiz- abren con horarios especiales, normalmente solo durante la mañana.

Carrefour

La mayoría de los establecimientos de la cadena de supermercados franceses permanecen abiertos durante los festivos. En el caso del Carrefour de Alcalá de Henares estará abierto en su horario comercial habitual, de 9 a 22 horas. Se recomienda consultar el horario de otras tiendas en la Comunidad de Madrid, ya que no todas tienen licencia para operar en festivos. Un ejemplo es Badajoz, donde todos los supermercados están cerrados durante los días no laborables y fines de semana.

Lidl

Muchos supermercados Lidl estarán cerrados durante el 15 de agosto. La tienda situada en Avenida de Madrid, 32, estará cerrada durante toda la jornada festiva. Los vecinos de Alcalá de Henares que deseen hacer sus compras en este establecimiento comercial, tienen alternativas: Vía Complutense, 109; calle Octavio Paz, 25-27; calle Antonio Suárez, 2 o calle Hita, 2, que abrirán en su horario habitual, de 9 a 22 horas.

DIA

Los 12 supermercados DIA en Alcalá de Henares abrirán este viernes festivo. Eso sí, lo harán en un horario reducido: de 10 a 14:30 horas. Para conocer la apertura de otras tiendas en los municipios cercanos a Alcalá de Henares, se recomienda consultar el buscador disponible en la página web de DIA.

Alcampo

Como ocurre con otros festivos, los supermercados Alcampos en la ciudad complutense seguirán ofreciendo sus servicios a los clientes de manera habitual, de 9 a 22 horas.